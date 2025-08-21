"Stan najwyższej gotowości". Polska podrywa myśliwce

Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, prowadzącego uderzenia na terytorium Ukrainy - w tym z użyciem rakiet hipersonicznych - w polskiej przestrzeni powietrznej operują samoloty Sił Powietrznych oraz lotnictwa sojuszniczego.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło wszystkie dostępne siły i środki. Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.

ZOBACZ: Dziesiątki zniszczonych bombowców i spadek ataków na Ukrainę

Polska reaguje na rosyjskie prowokacje. "Stan najwyższej gotowości"

Podjęte działania mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli, w szczególności w rejonach graniczących z obszarami objętymi działaniami wojennymi. Dowództwo Operacyjne RSZ pozostaje w stałej gotowości do reagowania i na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji.

❗Uwaga. ️ W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, prowadzącego uderzenia na terytorium Ukrainy – w tym z użyciem rakiet hipersonicznych – w polskiej przestrzeni powietrznej operują samoloty Sił Powietrznych oraz lotnictwa sojuszniczego.… pic.twitter.com/R9BcK1b2rj — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 21, 2025

Wojna w Ukrainie. Rosja znów atatakuje

Powodem poderwania myśliwców jest aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu, które ponownie zaatakowało terytorium Ukrainy. Użyto między innymi rakiet hipersonicznych. Rosyjskie wojska przeprowadziły w nocy atak z użyciem dronów Shahed i rakiet. Zginęła jedna osoba, a fala uderzeniowa uszkodziła dziesiątki budynków - podały władze lokalne.

Ostrzelano też m.in. Mukaczewo, miejscowość w pobliżu granic z Węgrami i Słowacją. W Mukaczewie celem ataku stała się siedziba jednego z przedsiębiorstw. Do szpitala św. Marcina w tym mieście trafiło 12 osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku. Dziesięć przywieziono karetkami pogotowia, a dwie zgłosiły się samodzielnie - powiadomiła na Telegramie rada miasta Mukaczewa.

Rosyjskie wojska przeprowadziły też dwa ataki na Zaporoże, w wyniku których uszkodzona została część obiektów infrastruktury przemysłowej - przekazał szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej, Iwan Fedorow.