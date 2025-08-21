Osławiony gangster Andrzej Z. ps. "Słowik", były lider pruszkowskiej mafii, został zatrzymany w związku z podejrzeniem o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego na kwotę 100 tys. zł. Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w sprawie podejrzani są także Michał D. ps. "Pieprzu" oraz Krzysztof Cz. ps. "Cycek". Wobec całej trójki sąd nakazał trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Do zatrzymania gangsterów - jak poinformowano w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie - doszło w poniedziałek. Przeprowadzono wówczas kontrolowane przekazanie pieniędzy, w związku z wcześniejszymi ustaleniami funkcjonariuszy policji, które były skutkiem długiego śledztwa. Służby od pewnego czasu miały monitorować zatrzymanych, przygotowując się do kulminacyjnej akcji.

Finałową operację policja przeprowadziła w jednym z warszawskich hoteli. Podejrzani zostali zatrzymani przez policjantów z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji oraz z Centralnego Pododdziału Kontrterrostycznego "BOA". Ujęto ich na gorącym uczynku, gdy pokrzywdzony przekazywał im pieniądze.

Słowik i dwóch innych gangsterów zastraszali przedsiębiorcę

Z komunikatu KSP wynika, że mężczyźni zastraszali warszawskiego przedsiębiorcę i zażądali od niego zwrotu pieniędzy za rzekomy dług jego partnera biznesowego.

ZOBACZ: Eksplozja w Osinach. MSZ przekazało Rosji notę protestacyjną

Jak poinformowała prokuratura, podejrzani: "Słowik", "Pieprzu" oraz "Cycek" - nie przyznali się do winy ani w trakcie czynności przed prokuratorem, ani podczas posiedzenia sądowego w sprawie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztu. Skorzystali z prawa do odmowy składnia wyjaśnień.

Areszt dla działaczy podwarszawskich gangów

W środę Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec trzech wymienionych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

ZOBACZ: Duże wsparcie sojusznicze z Holandii. Szef MON mówi o Patriotach i F-35

Andrzej Z. ps. Słowik był jednym z liderów mafii pruszkowskiej. Oskarżono go m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i nakłanianie do zabójstwa komendanta głównego policji Marka Papały. Po raz pierwszy trafił w ręce policji, gdy miał 18 lat.