Jak ustaliła "Rzeczpospolita" w najbliższych dniach mają ruszyć prace w kierunku odbudowy Pałacu Saskiego, które zaplanowano już cztery lata temu.

Sejm cztery lata temu przyjął ustawę o odtworzeniu Pałacu Saskiego na placu Piłsudskiego. Prace ruszyły niedługo później, a w okolicach Grobu Nieznanego Żołnierza ruszyły wykopy. Poza wykopami nic się jednak nie dzieje, a Polacy stracili nadzieję, że słynny budynek zostanie kiedykolwiek odbudowany.

Warszawa. Ruszą prace nad Pałacem Saskim

Jak ustaliła "Rzeczpospolita" w najbliższych dniach ministerstwo kultury ma ogłosić, że spółka Pałac Saski rozpoczyna długo oczekiwane negocjacje umowy na zaprojektowanie kompleksu zachodniej pierzei placu Piłsudskiego z pracownią architektoniczną WXCA, która wygrała konkurs na projekt odbudowy.

- Kluczowe daty założonego harmonogramu odbudowy na tę chwilę nie są zagrożone. Umowę na opracowanie projektu budowlanego mamy nadzieję wynegocjować szybko, jesienią tego roku. W 2027 roku powinniśmy wybrać generalnego wykonawcę, a w 2030 roku budynki będą stały - przekazał w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Marcin Rembacz - dyrektor biura komunikacji spółki Pałac Saski.

O odbudowie mówiła także minister kultury Marta Cienkowska, która podkreśliła, że projekt odbudowy Pałacu Saskiego jest ważny nie tylko ze względów urbanistycznych, ale także ze względów symbolicznych.

- Pałac Saski jest symbolicznym końcem odbudowy Polski po wojnie. Ale musi być też początkiem, nowym otwarciem dla nas wszystkich. Chcemy, aby pełnił funkcję użyteczności publicznej dla Polek i Polaków. Ale też dla coraz liczniej odwiedzających nasz kraj turystów powiedziała w środę.

Pałac Saski zostanie odbudowany

Do tej pory przewidywano, że w odbudowanym Pałacu Saskim będą urzędowały instytucje państwowe m.in. Senat czy Urząd Województwa Mazowieckiego. Okazuje się jednak, że zastosowanie budynków kompleksu może być inne. Minister kultury zapowiedziała rozpoczęcie konsultacji nad przeznaczeniem: Pałacu Saskiego, pałacu Brühla i trzech kamienic od strony ulicy Królewskiej. Wynik konsultacji ma być znany w styczniu.

Pałac Saski, który wzniesiono w wyniku rozbudowy XVII-wiecznego pałacu Jana Andrzeja Morsztyna, był wielokrotnie przebudowywany w kolejnych wiekach. W okresie II Rzeczypospolitej był siedzibą Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a sąsiedni Pałac Brühla był siedzibą MSZ.

W czasie II wojny światowej Pałac Saski zajmował Wehrmacht, a od 1940 r. plac, przy którym stał został czasowo przemianowany na Adolf Hitler Platz. 28 grudnia 1944 r. oddziały niemieckie wycofujące się z Warszawy wysadziły w powietrze Pałac Saski. Ocalały jedynie fragmenty kolumnady z Grobem Nieznanego Żołnierza.

W latach 2006 - 2008 Warszawa przeprowadziła badania archeologiczno-architektoniczne. W 2007 r. odsłonięto część zabytkowych piwnic pałacu, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Inwestycje wstrzymano, a pieniądze zostały przeznaczone na inne miejskie projekty, w tym na budowę mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Później piwnice zostały zasypane.