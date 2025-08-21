Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, określając ją mianem "rodzaju szantażu względem prezydenta i społeczeństwa". - Ludzie nie chcą mieć przy domach 150-metrowych wiatraków - powiedział prezydent. Polityk zasugerował rządzącym, aby już na etapie parlamentarnym konsultował projekty z Pałacem Prezydenckim. - Wtedy będzie mniej wet - dodał. Na ruch Pałacu Prezydenckiego zareagowali rządzący.

Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że zapoznał się z 22 ustawami, które trafiły do niego z parlamentu. Na konferencji prasowej odniósł się do tzw. ustawy wiatrakowej, którą zawetował i określił jako "rodzaj szantażu".

- W sposób jednoznaczny zdecydowałem się zawetować ustawę wiatrakową, bo to rodzaj szantażu wobec społeczeństwa. To oczywiste, że ludzie nie chcą mieć obok swoich domów wiatraków. Jestem głosem Polaków i tak na to patrzę, że tam gdzie możemy Polskę wzmocnić, będziemy to robić. A tam, gdzie większość parlamentarna nie wsłuchuje się w głosy Polaków, to Prezydent Polski będzie za społeczeństwem stał - mówił prezydent.

Karol Nawrocki zaznaczył, że ustawa ta dotyczy wiatraków, a nie obniżenia cen energii elektrycznej. - Aby obniżyć ceny energii musimy zrezygnować z tego, co wpływa najbardziej na jej ceny. Musimy odchodzić od Zielonego Ładu - podkreślał.

- Staję po stronie społecznej, a nie po stronie tych, którzy chcą mieszać cenę energii elektrycznej z wiatrakami i działaniami lobbingowymi - dodał. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że razem ze swoimi współpracownikami poczyni kroki, aby "Polacy odczuli ulgę".

- Zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu 100 dni przygotujemy konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, by Polacy odczuli ulgę - zapewnił.

Do decyzji prezydenta momentalnie odnieśli się politycy rządzącej koalicji. "Prezydent Karol Nawrocki zawetował tańszy prąd dla Polaków" - napisał w serwisie X rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Weto prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą gwarantującą niskie ceny energii to uderzenie w polskie rodziny, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne i całą gospodarkę. Potencjał jaki dają tanie źródła energii powinien zostać odblokowany. Decyzja prezydenta to działanie wbrew interesowi Polek i Polaków" - przekazał z kolei minister energii Miłosz Motyka.

Więcej informacji wkrótce...