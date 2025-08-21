Prezydent Karol Nawrocki piątego września poleci z oficjalną wizytą do Watykanu, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV. - To realizacja zapowiedzi z kampanii wyborczej - przekazał szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Jak dodał, spotkanie to jest już potwierdzone.

- Pan prezydent, wracając z Waszyngtonu, poleci do Watykanu z oficjalną wizytą i spotka się z papieżem Leonem XIV - powiedział szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker w Kanale Zero. Jak dodał, jest to zgodne z tym, co było zapowiedziane w kampanii wyborczej.

Szef gabinetu prezydenta zaprezentował również krótki plan spotkań Nawrockiego. - Trzeciego września będzie spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem, a piątego września potwierdzone już spotkanie w Watykanie z papieżem - przekazał.

Karol Nawrocki w Watykanie. Wiadomo kiedy prezydent spotka się z papieżem

- Podczas debaty w Końskich, gdzie zostaliśmy zaproszeni przez sztab Rafała Trzaskowskiego, prezydent powiedział o tym, że chciałby, jeżeli zostanie prezydentem, żeby jego pierwsza wizyta odbyła się w Waszyngtonie z międzylądowaniem w Watykanie - przypomniał Szefernaker.

Polityk przekazał, że rozmawiał wówczas z Marcinem Przydaczem (obecnie szefem Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP - red.) o tych obietnicach. - Powiedział mi, że ciężko będzie miał ten minister, który będzie musiał zorganizować takie wizyty. Bo kalendarze prezydentów, papieża są napięte tak, że nie jest łatwo zorganizować spotkania jedno po drugim - zaznaczył szef gabinetu. - A tymczasem udało się - dodał.

W oficjalnym liście gratulacyjnym od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, przekazanym w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, było również zaproszenie do Białego Domu. Prezydent Polski spotka się z przywódca USA trzeciego września. Ma to być oficjalne spotkanie robocze.

Jeszcze w trakcie kampanii prezydenckiej - 1 maja - doszło do wizyty Nawrockiego w Białym Domu. Ówczesny kandydat na prezydenta udał się do Waszyngtonu, gdzie spotkał się najpierw z kongresmenami i przedstawicielami administracji USA, a następnie z sekretarzem stanu Marco Rubio oraz prezydentem Trumpem.

- Dostałem zaproszenie na tę serię spotkań, one pokazują, że przyszły prezydent Polski może zadbać o relacje polsko-amerykańskie - mówił wówczas Nawrocki. Następnie udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z Trumpem. "Świetne spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. To był zaszczyt rozmawiać o świetlanej przyszłości relacji Polska - USA" - napisał.