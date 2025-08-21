Wracają szczepienia przeciw COVID-19. Resort zdrowia zapowiada ich wznowienie pod koniec września. - Obecnie oczekujemy na dostawy szczepionek - poinformował Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

Wznowienie szczepień przeciw COVID-19 planowane jest na koniec września - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Resort zdrowia oczekuje na dostawy szczepionek stosowanych przeciwko nowemu wariantowi wirusa.

Zgodnie z rekomendacjami ekspertów Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sezonie epidemicznym 2025/2026 powinny być stosowane szczepionki przeciw wariantowi LP.8.1 wirusa - zaznaczyło Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

"Obecnie oczekujemy na dostawy szczepionek. Pod koniec września 2025 r. planowane jest wznowienie szczepień przeciw COVID-19" - podkreślono.

Obecnie nie ma dostępnych preparatów przeciw COVID-19 i od 29 lipca do czasu zakupu nowych szczepionek nie ma możliwości zaszczepienia się. Na razie nie są wystawiane nowe skierowania na szczepienia, a wystawione przed 5 lipca będą ważne do czasu pojawienia się nowej szczepionki - wynika z informacji na stronie internetowej pacjent.gov.pl.

Ministerstwo Zdrowia wznawia szczepienia przeciw COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w lutym informowała, że LP.8.1 jest jednym z dwóch monitorowanych wariantów SARS-CoV-2, a drugim jest XEC. Ryzyko dla zdrowia publicznego stwarzane przez wariant LP.8.1 WHO oceniła jako niskie w skali globalnej. Organizacja zaznaczyła, że dalsze rozprzestrzenianie się tego wariantu samo w sobie prawdopodobnie nie zwiększy obciążenia krajowych systemów zdrowia publicznego w porównaniu z innymi subwariantami Omikronu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) pandemię COVID-19 wywołaną przez wirusa SARS-CoV-2 ogłosiła 11 marca 2020 r. Trzy lata później, 5 maja 2023 r. WHO ogłosiła zakończenie stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) w związku z COVID-19. Eksperci wyjaśniali wówczas, że WHO nie odwołała drugiego stanu, który dotyczy samej pandemii, czyli formalnie pandemia COVID-19 jeszcze się nie skończyła.

Pandemia oznacza pojawienie się nowego patogenu w skali globalnej, szybko się rozprzestrzeniającego o znaczącym poziomie patogenności.

mdb/pbi / polsatnews.pl / PAP