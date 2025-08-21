W środę na granicy polsko-białoruskiej 200 osób próbowało przedostać się do Polski. Na widok strażników większość z nich wycofała się z powrotem na Białoruś. Wśród zatrzymanych są obywatele Pakistanu i Afganistanu. Na granicach z Litwą i Niemcami nie doszło do niepokojących incydentów. Do Polski nie wpuszczono łącznie sześciu osób.

W środę 20 sierpnia na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 200 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Jak przekazuje Podlaski Oddział Straży Granicznej na widok patroli 155 osób dobrowolnie wycofało się na stronę Białorusi.

Granica polsko-białoruska. 200 prób przekroczenia granicy

Na odcinku w Michałowie i Bobrownikach cudzoziemcy próbowali przekroczyć rzekę graniczną Świsłocz i Istoczanka. Większość migrantów, których zatrzymali strażnicy to obywatele Afganistanu, Pakistanu, Gwinei i Erytrei.

"W ostatnim czasie odnotowujemy liczne ataki na polskie patrole. Tak też było i ostatniej doby. Osoby znajdujące się po białoruskiej stronie atakowały służby ochraniające granicę naszego państwa. Ze strony białoruskiej rzucane były kamienie i konary drzew" - przekazuje Straż Graniczna w komunikacie.

Wobec czterech osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. Pomocy udzielono jednej osobie.

Działania związane z udaremnieniem nielegalnej migracji prowadzili funkcjonariusze z Placówek SG w Bobrownikach, Michałowie, Białowieży i Narewce.

Tymczasowe kontrole na granicy z Litwą i Niemcami

Wciąż trwają kontrole na granicach z Litwą i Niemcami. 20 sierpnia, w środę na granicy z Litwą strażnicy skontrolowali ponad 7,2 tys. osób i 3,6 tys. środków transportu. Zatrzymano dwie osoby, którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej.

Z kolei na granicy z Niemcami skontrolowano ponad 8,5 tys. osób oraz 3,4 tys. środków transportu. Wjazdu na terytorium Polski odmówiono czterem osobom.

Na początku sierpnia Marcin Kierwiński przekazał, że tymczasowe kontrole zostaną przedłużone do co najmniej 4 października. - We wrześniu będziemy podejmować decyzję, jakie będą kolejne kroki w tym zakresie w oparciu o dane Straży Granicznej, wojska i policji - mówił podczas odprawy z wojewodami i szefami służb.