Policja zatrzymała 39-letniego mężczyznę, który w przebraniu ducha kradł paliwo z samochodów ciężarowych w Międzyrzeczu. Funkcjonariusze w zabezpieczyli w jego mieszkaniu przedmioty, które mogły służyć do kradzieży - plastikowe zbiorniki i prześcieradło do kamuflażu.

Kryminalni z Międzyrzecza w woj. lubuskim zatrzymali we wtorek 39-letniego mieszkańca miasta, który miał na koncie serię kradzieży paliwa z samochodów ciężarowych.

Seria kradzieży w Międzyrzeczu. "Metoda na ducha"

Zatrzymany w trakcie spuszczania oleju napędowego z pojazdów, które były zaparkowane w Międzyrzeczu, stosował nietypowy kamuflaż, który miał zmylić mundurowych. 39-latek nakładał na siebie prześcieradło w wyciętymi otworami na oczy.

W opublikowanym w czwartek komunikacie policja nazwała sposób jego działania "metodą na ducha". Dalej czytamy, że mężczyzna dokonał przestępstwa kilkukrotnie, powodując za każdym razem straty na kilkaset złotych.

"Nietypowy sposób maskowania miał utrudnić identyfikację przez świadków i kamery monitoringu. Profesjonalizm policjantów sprawił jednak, że proceder został szybko przerwany" - czytamy.

Spuszczał paliwo z samochodów. Grozi mu do 10 lat więzienia

Po zatrzymaniu policjanci przeszukali też jego mieszkanie. Tam znaleźli plastikowe pojemniki i prześcieradło, którego używał do maskowania.

39-latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.