Najciekawsze tablice rejestracyjne. Kreatywność kierowców nie zna granic

Indywidualne tablice rejestracyjne przyciągają uwagę i często wywołują uśmiech. Kierowcy zaskakują błyskotliwością: czasem pojawi się gra słów, krótki dowcip czy odniesienie do zawodu właściciela. Takie oznaczenia auta to dodatkowy koszt i to niemały. Jak wyglądają indywidualne rejestracje w Polsce, ile kosztują, ile się na nie czeka i jakie formalne ograniczenia obowiązują?

Na polskich drogach można spotkać dosłownie setki (jak nie tysiące) interesujących tablic rejestracyjnych. Na stronie Polskie Tablice Rejestracyjne można znaleźć wiele z nich. Oto kilka ciekawych przykładów:

P0 BABCI

P2 FBI

P0 PIWKU

C0 ZJESZ

E0 BIEDA

E0 KUR4K

G8 SYNEK

O0 OO0O

Oryginalne tablice rejestracyjne często stają się hitem internetu. Zdjęcia takich perełek można znaleźć na grupach i fanpage’ach w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku (np. Niezwykle tablice rejestracyjne czy Polskie tablice indywidualne) i Instagramie, gdzie użytkownicy wrzucają najciekawsze znaleziska z ulic.

Istnieją też fora i strony motoryzacyjne, które regularnie publikują galerie nietypowych numerów.

Procedura i ograniczenia zamawianych tablic indywidualnych

Aby uzyskać tablice z własnym napisem, trzeba złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pojazdu i dowód tożsamości oraz ustalić drugą część tablicy (nie można wybrać samodzielnie pierwszy liter, ponieważ są przypisane do województwa i konkretnego powiatu).

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury (MI), w przypadku tablic rejestracyjnych o charakterze indywidualnym w Polsce istnieje możliwość umieszczenia od trzech do pięciu znaków literowych. Napisy nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych czy dyskryminujących. Podlega to weryfikacji.

Czas oczekiwania i koszty

Spersonalizowane tablice kosztują blisko 1000 zł dla samochodów osobowych i 500 zł dla motocykli. Do tej opłaty doliczyć trzeba także wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz nalepki legalizacyjnej, co może podnieść ogólny koszt do ponad 1080 zł.

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu kilku dni, a produkcja i czas oczekiwania na tablice zajmuje zwykle około trzech tygodni. W międzyczasie kierowca może otrzymać tablice tymczasowe, by przemieszczać się w sposób legalny.

Jeśli auto zostanie sprzedane, tablice pozostają przy pojeździe, nie przechodzą na nowego właściciela, chyba że pozostają zarejestrowane przy kolejnym nabywcy w ramach tego samego procesu rejestracji.

red. / polsatnews.pl