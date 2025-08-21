Najciekawsze tablice rejestracyjne. Kreatywność kierowców nie zna granic

Moto
Najciekawsze tablice rejestracyjne. Kreatywność kierowców nie zna granic
Pexels
Za indywidualną tablicę rejestracyjną trzeba zapłacić 1000 zł

Indywidualne tablice rejestracyjne przyciągają uwagę i często wywołują uśmiech. Kierowcy zaskakują błyskotliwością: czasem pojawi się gra słów, krótki dowcip czy odniesienie do zawodu właściciela. Takie oznaczenia auta to dodatkowy koszt i to niemały. Jak wyglądają indywidualne rejestracje w Polsce, ile kosztują, ile się na nie czeka i jakie formalne ograniczenia obowiązują?

Na polskich drogach można spotkać dosłownie setki (jak nie tysiące) interesujących tablic rejestracyjnych. Na stronie Polskie Tablice Rejestracyjne można znaleźć wiele z nich. Oto kilka ciekawych przykładów:

  • P0 BABCI
  • P2 FBI
  • P0 PIWKU
  • C0 ZJESZ
  • E0 BIEDA
  • E0 KUR4K
  • G8 SYNEK
  • O0 OO0O

Oryginalne tablice rejestracyjne często stają się hitem internetu. Zdjęcia takich perełek można znaleźć na grupach i fanpage’ach w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku (np. Niezwykle tablice rejestracyjne czy Polskie tablice indywidualne) i Instagramie, gdzie użytkownicy wrzucają najciekawsze znaleziska z ulic.

 

Istnieją też fora i strony motoryzacyjne, które regularnie publikują galerie nietypowych numerów.

Procedura i ograniczenia zamawianych tablic indywidualnych

Aby uzyskać tablice z własnym napisem, trzeba złożyć wniosek w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty pojazdu i dowód tożsamości oraz ustalić drugą część tablicy (nie można wybrać samodzielnie pierwszy liter, ponieważ są przypisane do województwa i konkretnego powiatu).

 

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury (MI), w przypadku tablic rejestracyjnych o charakterze indywidualnym w Polsce istnieje możliwość umieszczenia od trzech do pięciu znaków literowych. Napisy nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych czy dyskryminujących. Podlega to weryfikacji.

Czas oczekiwania i koszty

Spersonalizowane tablice kosztują blisko 1000 zł dla samochodów osobowych i 500 zł dla motocykli. Do tej opłaty doliczyć trzeba także wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz nalepki legalizacyjnej, co może podnieść ogólny koszt do ponad 1080 zł.

 

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu kilku dni, a produkcja i czas oczekiwania na tablice zajmuje zwykle około trzech tygodni. W międzyczasie kierowca może otrzymać tablice tymczasowe, by przemieszczać się w sposób legalny.

 

Jeśli auto zostanie sprzedane, tablice pozostają przy pojeździe, nie przechodzą na nowego właściciela, chyba że pozostają zarejestrowane przy kolejnym nabywcy w ramach tego samego procesu rejestracji.

red. / polsatnews.pl
CIEKAWOSTKIMOTOMOTORYZACJASAMOCHÓDTABLICE REJESTRACYJNE

