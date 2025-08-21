"Nadleciał z Białorusi". Nowe informacje o eksplozji drona w Osinach

Polska
"Nadleciał z Białorusi". Nowe informacje o eksplozji drona w Osinach
Polsat News

Dron, który spadł na polu kukurydzy w Osinach, nadleciał prawdopodobnie ze strony Białorusi - wynika z wypowiedzi prokuratora Grzegorza Trusiewicza.

W środę po godz. 2 w nocy na polu kukurydzy w miejscowości Osiny na Lubelszczyźnie rozbił się duży dron wojskowy typu Shahed - wykorzystywany przez Rosjan w działaniach militarnych w Ukrainie.

 

Oględziny z udziałem biegłego wykazały, że dron posiadał materiały wybuchowe. - Na razie nie wiadomo, jakie były to materiały i w jakiej ilości - powiedział prokurator Trusiewicz. 

 

ZOBACZ: Eksplozja drona w Osinach. BBN wydało nowy komunikat

 

Szef lubelskiej Prokuratury Okręgowej w Lublinie informował wcześniej, że na największym zachowanym elemencie drona znajdują się napisy prawdopodobnie w języku koreańskim. - Natomiast nie jesteśmy w stanie wskazać producenta, ani konkretnego modelu urządzenia - mówił. 

 

Wkrótce więcej informacji.

Monika Bortnowska / polsatnews.pl
