"Nadleciał z Białorusi". Nowe informacje o eksplozji drona w Osinach

Dron, który spadł na polu kukurydzy w Osinach, nadleciał prawdopodobnie ze strony Białorusi - wynika z wypowiedzi prokuratora Grzegorza Trusiewicza.

W środę po godz. 2 w nocy na polu kukurydzy w miejscowości Osiny na Lubelszczyźnie rozbił się duży dron wojskowy typu Shahed - wykorzystywany przez Rosjan w działaniach militarnych w Ukrainie.

Oględziny z udziałem biegłego wykazały, że dron posiadał materiały wybuchowe. - Na razie nie wiadomo, jakie były to materiały i w jakiej ilości - powiedział prokurator Trusiewicz.

Szef lubelskiej Prokuratury Okręgowej w Lublinie informował wcześniej, że na największym zachowanym elemencie drona znajdują się napisy prawdopodobnie w języku koreańskim. - Natomiast nie jesteśmy w stanie wskazać producenta, ani konkretnego modelu urządzenia - mówił.

