Papież Leon XIV zamieszka w Pałacu Apostolskim wraz z czterema innymi duchownymi. Jednym z nich - jak donosi włoski dziennik "La Repubblica" - ma być jego osobisty sekretarz ks. Edgard Rimaycuna. Decyzja ta wynika z przekonań religijnych ojca świętego.

Za około miesiąc powinny zakończyć się prace remontowe w nowym apartamencie Leona XIV w Pałacu Apostolskim, gdzie jako ostatni mieszkał Benedykt VXI. Wobec tego obecny papież odchodzi od zwyczajów swojego poprzednika, Franciszka, który wbrew tradycji rezydował w skromniejszym Domu Św. Marty.

Współlokatorzy papieża Leona XIV

Razem z papieżem Leonem XIV w części mieszkalnej pałacu, która stanowi papieską zakrystię, zostaną ulokowani także trzej inni duchowni oraz jego osobisty sekretarz Edgard Iván Rimaycuna Inga - peruwiański kapłan został powołany na ten urząd 8 maja.

Do tego czasu miejscem zamieszkania Leona XIV pozostanie jego dotychczasowe lokum w budynku Dykasterii ds. Nauki Wiary. Papież mieszka tam od momentu sprowadzenia go do Rzymu przez Franciszka w roli prefekta Dykasterii ds. Biskupów.

Decyzja zgodna z doktryną

Jak podkreślają eksperci, decyzja o zamieszkaniu Leona XIV z innymi kapłanami jest zgodna z doktryną augustiańską, w której na pierwszym miejscu stawia się przeżywanie boskiej nauki, a na dalszym komfortowe warunki życia. Ponadto papież może w ten sposób pokazywać, że stara się być otwarty na ludzi.

Leon XIV był częścią zakonu augustiańskiego przez dekady. Natomiast w latach 2001-2013 pełnił funkcję jego przeora. Po wyborze na papieża, podczas wspólnego obiadu z augustianami w Rzymie, powiedział: "Będę musiał zrezygnować z wielu rzeczy, moje życie się zmieniło. Ale nigdy nie przestanę być augustianinem".