Israel Defense Forces
Wydałem polecenie natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w sprawie uwolnienia zakładników i zakończenia wojny w Strefie Gazy na warunkach akceptowalnych dla Izraela - przekazał premier Binjamin Netanjahu. Jednocześnie izraelska armia kontynuuje działania wojenne, w tym przygotowania do przesiedleń Palestyńczyków i zajęcia całego miasta Gaza.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział w czwartek, że polecił natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników w Strefie Gazy i zakończenia wojny z Palestyną na warunkach akceptowalnych przez Izrael - podała agencja Reutera.

 

- Jesteśmy na decydującym etapie. Przyjechałem dzisiaj do Dywizji Gazy, aby zatwierdzić plany przedstawione mi i ministrowi obrony przez IDF (Siły Obronne Izraela - red.) dotyczące przejęcia miasta Gaza i pokonania Hamasu - powiedział premier, cytowany przez "The Jerusalem Post".

 

Netanjahu podkreślił, że mimo negocjacji działania wojenne Izraela będą kontynuowane. - Te dwa cele, pokonanie Hamasu i uwolnienie wszystkich naszych zakładników, idą ramię w ramię - ocenił.

Decyzja została podjęta, po tym jak dzień wcześniej Izrael rozpoczął ofensywę wojskową w Strefie Gazy, mającą na celu zajęcie miasta Gaza. - Izrael rozpoczął pierwszą fazę planowanego ataku na Gazę i już kontroluje obrzeża miasta - informował rzecznik izraelskiego wojska Effie Defrin.

 

Z kolei Binjamin Netanjahu oświadczył wówczas, że nakazał armii "skrócenie terminów zdobycia ostatnich bastionów Hamasu". Ponadto w nocy z wtorku na środę minister obrony Israel Kac zatwierdził plan operacji zajęcia Gazy, o którym była mowa jeszcze na początku sierpnia, i zezwolił na powołanie 60 tys. rezerwistów.

 

ZOBACZ: Atak Izraela na Gazę. Wojsko zajęło część miasta

 

Rozpoczęto także przygotowania do przesiedlenia nawet miliona cywilów z Gazy. Izraelski plan zakłada przerzucenie mieszkańców na południe Strefy. - Naszą misją pozostaje uwolnienie zakładników i pokonanie Hamasu. Nie spoczniemy, dopóki tak się nie stanie. Osiągnięcie tych celów ma zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości i naszych wartości jako społeczeństwa - cytuje izraelskiego generała Eyala Zamira gazeta "TJP".

Hamas gotowy do zawieszenia broni

W środę agencja AP podała, że Hamas miał zaakceptować propozycję arabskich mediatorów dotyczącą zawieszenia broni w wojnie wszczętej 7 października 2023 roku - rządzący w Strefie Gazy Hamas i inne palestyńskie grupy zbrojne najechały wówczas południowy Izrael, zabijając około 1200 osób - w większości cywilów.

 

ZOBACZ: Militarne rozwiązanie w Gazie. "Wykonam plan najlepiej jak potrafię"

 

Z ustaleń agencji wynika, że najnowsza propozycja, opracowana przez Egipt i Katar, zawiera niewielkie zmiany w porozumieniu, jakie przygotowały przedtem Stany Zjednoczone i zaakceptował Izrael.

Patryk Idziak / polsatnews.pl
