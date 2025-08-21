Donald Trump pod presją. Wojskowi z Europy chcą amerykańskich myśliwców

Donald Trump pod presją. Wojskowi z Europy chcą amerykańskich myśliwców
Europa chce od Donalda Trumpa gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy

Państwa europejskie domagają się od Donalda Trumpa wysłania amerykańskich samolotów bojowych, które miałyby stacjonować w Rumunii w ramach gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Wcześniej amerykański prezydent wykluczył wysłanie piechoty na Wschód, ale wyraził gotowość do udzielenia wsparcia "powietrznego".

Jak ustalił "The Times", jest możliwe, że w Bazie Lotniczej Mihaila Kogalniceanu w Rumunii pojawią się amerykańskie myśliwce F-35. Takiego scenariusza mają domagać się od Donalda Trumpa europejscy partnerzy. Miałby to być wkład Waszyngtonu w udzielenie Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa

Europa chce amerykańskich F-35 w Rumunii. Donald Trump pod presją

Dyskusja nad wysłaniem wielozadaniowych maszyn z USA właśnie w to miejsce toczy się wśród szefów sztabów w Europie. To właśnie lotnisko Mihaila Kogălniceanu ma być największą bazą NATO, której zadaniem będzie powstrzymanie potencjalnej agresji ze strony Federacji Rosyjskiej

 

Sam Trump w jednej z wypowiedzi po serii spotkań ws. zaprowadzenia pokoju na Ukrainie, wykluczył wysłanie amerykańskich żołnierzy, ale zaznaczył, że USA są gotowe udzielić "powietrznego" wsparcia w ramach gwarancji bezpieczeństwa. 

 

Po spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego i liderów państw europejskich z Donaldem Trumpem, w Waszyngtonie zebrali się też dowódcy wojskowi, którzy rozmawiali o kwestiach logistycznych wsparcia. 

 

ZOBACZ: Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski ujawnia szczegóły

 

"Generał Dan Caine, przewodniczący Połączonych Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, gościł najwyższych rangą generałów z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Finlandii i Włoch, aby omówić amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa" - czytamy. 

 

"The Times" przypomina, że z rumuńskiej bazy, która jest najbardziej prawdopodobną lokalizacją dla amerykańskich F-35, NATO prowadzi obecnie misje patrolowania przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym.

 

Baza Mihail Kogalniceanu stanowiła także centrum dowodzenia sił amerykańskich podczas wojny w Iraku.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Oczekiwania wobec USA

Europejczycy chcą też, żeby amerykanie w ramach udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa zapewnili, że Waszyngton będzie cały czas udostępniał Kijowowi satelity do celów GPS i rozpoznania.

 

Poza tym USA miałyby zobowiązać się do dostarczania Ukrainie pocisków przeciwlotniczych do systemów Patriot i NASAMS oraz zezwolić na loty samolotów zwiadowczych nad Morzem Czarnym. 

WIDEO: Marek Magierowski o szczycie Trump - Putin. "Wyciągnięcie Putina z tej klatki to duży gest"
