Dariusz Klimczak w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się minister infrastruktury z PSL Dariusz Klimczak. Prowadzący program Marcin Fijołek zapyta gościa m. in. o weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wiatrakowej. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.