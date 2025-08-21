Dariusz Klimczak w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15

Polska
Dariusz Klimczak w "Gościu Wydarzeń". Oglądaj od 19:15
Polsat News
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak

W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się minister infrastruktury z PSL Dariusz Klimczak. Prowadzący program Marcin Fijołek zapyta gościa m. in. o weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec ustawy wiatrakowej. Transmisja w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godziny 19:15.

W drugiej części programu wystąpi prof. Włodzimierz Batóg z Ośrodka Studiów Amerykańskich UW.

 

