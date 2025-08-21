Austria zgłosiła gotowość do pomocy w organizacji spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. W komunikacie podkreślono, że Wiedeń jest gotowy negocjować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym, aby mieć pewność, że prezydent Rosji nie zostanie aresztowany.

Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest gotowe do tego, aby negocjować z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i zorganizować spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. W oświadczeniu przekazanym korespondentowi Ukrinformu podkreślono, że przy jakichkolwiek negocjacjach Ukraina powinna mieć prawo do wyrażenia swojego zdania, a warunki pokojowe nie mogą być narzucone przez żadne inne państwo.

Szczyt z Zełenskim i Putinem? Austria oferuje pomoc

"Wszystkie państwa są zobowiązane do wykonywania nakazów aresztowania MTK, podobnie jak Austria. Jednakże, biorąc pod uwagę porozumienia z organizacjami międzynarodowymi z siedzibą w Wiedniu, istnieje możliwość konsultacji z MTK w celu zapewnienia możliwości udziału Putina" - oświadczyło austriackie ministerstwo spraw zagranicznych.

Według austriackiego ministerstwa wojna w Ukrainie będzie musiała zakończyć się przy stole negocjacyjnym, a spotkanie przywódców Rosji i Ukrainy jest nieuniknione. W komunikacie podkreślono, że Austria była w przeszłości gospodarzem wielu międzynarodowych spotkań i ma w tej kwestii doświadczenie.

"Austria posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji spotkań międzynarodowych i ułatwianiu dialogu. Jest gotowa pełnić rolę mediatora i miejsca mediacji w ewentualnych negocjacjach pokojowych, jeśli taka będzie wola stron" - przekazano.

Państwa oferują pomoc w negocjacjach Rosji i Ukrainy

Po szczycie w Waszyngtonie Donald Trump wyraził pewność, że wkrótce dojdzie do spotkania Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy Europejscy wskazali kilka miejsc, które ze względu na swoją historię i politykę zagraniczną, mogłyby być organizatorami rozmów.

Minister spraw zagranicznych Węgier - Peter Sizjjarto powiedział, że delegacje "mogą przyjechać w każdej chwili", a Węgry zorganizują sprawiedliwe, godne i bezpieczne warunki. Wołodymyr Zełenski nie jest jednak skłonny, by zaakceptować te stanowisko. W czwartek przypomniał, że Budapeszt nie popiera Ukrainy.

- Nie twierdzę, że polityka Orbana była skierowana przeciwko Ukrainie, ale była skierowana przeciwko wspieraniu Ukrainy - powiedział dziennikarzom, dodając, że prowadzenie rozmów w Budapeszcie będzie "trudne".

Propozycję skomentował także Donald Tusk, który opublikował w mediach społecznościowych wpis na ten temat. :Budapeszt? Może nie wszyscy to pamiętają, ale już w 1994 roku Ukraina otrzymała zapewnienia o integralności terytorialnej od USA, Rosji i Wielkiej Brytanii. W Budapeszcie. Może jestem przesądny, ale tym razem spróbowałbym znaleźć inne miejsce" - napisał premier.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zasugerował z kolei możliwość zorganizowania szczytu w Szwajcarii - militarnie neutralnym kraju. Rozwiązanie to poparła sama Szwajcaria na konferencji prasowej w Bernie. Minister spraw zagranicznych Ignazio Cassis oznajmił, że zapewni Władimirowi Putinowi immunitet jeśli zdecyduje się na przylot na szczyt.

Cassis oznajmił, że rząd Szwajcarii w ubiegłym roku ustalił "zasady przyznawania immunitetu osobie objętej międzynarodowym nakazem aresztowania". Immunitet jest zapewniany, "jeśli osoba ta przyjeżdża na konferencje pokojową, a nie z przyczyn prywatnych" - dodał.