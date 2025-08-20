Poszukując zdrowszej alternatywy dla słodyczy, warto zwrócić uwagę na gruszkę klapsę, znaną również jako faworytka. To owoc o delikatnym, słodkawym miąższu, który rozpływa się w ustach, a jednocześnie dostarcza wielu cennych składników odżywczych. Już na przełomie lata i jesieni pojawia się na straganach.

Faworytka, to jedna z najstarszych i najbardziej cenionych odmian gruszek deserowych. Jej początki sięgają XIX wieku, kiedy została wyhodowana w Stanach Zjednoczonych i szybko zdobyła popularność również w Europie, w tym w Polsce.

Wartości odżywcze i korzyści zdrowotne

Owoce tej odmiany są duże, o zielonkawej lub żółtej skórce z lekkim rumieńcem oraz kremowym, bardzo soczystym miąższu. Klapsa dojrzewa stosunkowo wcześnie, jej sezon przypada od sierpnia do września, gdy w sadach i na rynku pojawiają się pierwsze okazy.

Ta gruszka jest niskokaloryczna. 100 g dostarcza zaledwie 57-60 kcal, co czyni ją świetnym wyborem dla osób na diecie redukcyjnej. Zawiera sporą ilość błonnika (ok. 2,7 g na 100 g produktu), który wspomaga pracę układu pokarmowego, reguluje poziom cholesterolu i pomaga w utrzymaniu sytości na dłużej. Jest także źródłem witaminy C (4–7 mg na 100 g), wzmacniającej odporność, oraz witamin z grupy B, wspierających metabolizm i układ nerwowy.

Nie bez znaczenia pozostają także minerały zawarte w klapsie:

potas - regulujący ciśnienie krwi i wspierający serce

- regulujący ciśnienie krwi i wspierający serce wapń i fosfor - dbające o kości i zęby

- dbające o kości i zęby miedź - wpływająca na elastyczność skóry i kondycję stawów.

Dodatkowo dostarcza antyoksydantów, takich jak luteina i zeaksantyna, które chronią oczy przed chorobami związanymi z wiekiem oraz neutralizują wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się organizmu.

Klapsa jako naturalny zamiennik słodyczy

Smak gruszki klapsy sprawia, że łatwo zastępuje ona słodkie przekąski. Jej naturalna słodycz wynika z obecności cukrów prostych, które są lepiej przyswajane niż rafinowany cukier z deserów czy napojów gazowanych. Spożywanie klapsy pomaga ograniczyć sięganie po batoniki i ciastka, a jednocześnie dostarcza wartościowych składników odżywczych. To owoc, który wspiera zdrowe nawyki żywieniowe i świetnie sprawdza się jako dodatek do drugiego śniadania, podwieczorku czy lekkiego deseru.

Choć klapsa najlepiej smakuje na surowo, świetnie sprawdza się również w kuchni. Może być składnikiem sałatek owocowych i warzywnych, dodatkiem do owsianki czy jogurtu, a także bazą zdrowych deserów. Doskonale komponuje się z serami pleśniowymi, orzechami czy miodem, tworząc wykwintne połączenia smakowe. Można z niej przygotować także przetwory, soki, kompoty czy dżemy, które pozwolą cieszyć się jej smakiem poza sezonem.

