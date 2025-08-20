"Zagrożenie ze strony Rosji". Holandia wyśle żołnierzy do Polski

Od 1 grudnia 300 holenderskich żołnierzy wraz z dwoma systemami obrony przeciwlotniczej Patriot zostanie skierowanych do Polski w ramach misji NATO. - W ten sposób trzymamy zagrożenie ze strony Rosji tak daleko, jak to tylko możliwe - stwierdził holenderski minister obrony Ruben Brekelmans.

Informację przekazał minister obrony Holandii Ruben Brekelmans. Jak przypomina serwis RTL, już wcześniej podjęto decyzję, że przy rzeczonej granicy stacjonować będą holenderskie myśliwce F35, ale Patrioty mają jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, umożliwiając szybkie i skuteczne zestrzelenie wrogich rakiet, śmigłowców czy innych samolotów.

Holandia dysponuje trzema systemami Patriot, wobec czego po zrealizowaniu misji w jej zasobach na miejscu pozostanie tylko jeden. Minister Brekelmans zapewnił jednak, cytowany przez wspomniany serwis, że nie osłabi to bezpieczeństwa kraju, a wręcz może skutkować jego wzmocnieniem.

Holenderskie Patrioty w Polsce. "Trzymamy zagrożenie daleko"

- NATO broni wszystkich 32 sojuszników. Chroni nas, a także skupia się na miejscach, które potrzebują obrony. Chcesz, aby ta obrona odbywała się jak najbliżej miejsca, z którego pochodzi zagrożenie. Tak abyśmy trzymali Rosję na dystans - tłumaczył.

ZOBACZ: Dron w Osinach. "To dopiero początek, Polska będzie na celowniku Putina"

Wraz z Patriotami armia Holandii przekaże także mniejsze systemy do wystrzeliwania dronów z powietrza. Misja w ramach struktury NATO ma rozpocząć się 1 grudnia 2025 r. i potrwać do końca maja 2026 r.

- To zaangażowanie (Holandii) przyczynia się do realizacji trzech wspólnych celów: ochrony terytorium NATO, odstraszania Rosji i udzielania niezachwianego wsparcia Ukrainie. W ten sposób trzymamy zagrożenie ze strony Rosji tak daleko, jak to tylko możliwe - podkreślił szef holenderskiego MON.