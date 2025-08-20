Większość ankietowanych Polaków nie chce, aby prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodził się na ustępstwa względem Rosji - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Przeciwnego zdania jest 37,4 proc. proc. respondentów.

Pracownia IBRIS zapytała Polaków o to, "czy dążąc do zakończenia wojny, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien zgodzić się na ustępstwa względem Rosji?".

W sumie 50,5 proc. badanych opowiedziało się przeciwko takiemu rozwiązaniu. Z czego 29,3 proc. pytanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 21,2 proc., że "raczej nie”.

37,4 proc. Polaków uważa, że ukraiński lider w imię pokoju powinien zawrzeć jakieś porozumienie i iść na pewne ustępstwa. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 12,7 proc. badanych, a 24,7 proc. odpowiedziało, że "raczej tak".

12,1 proc. naszych rodaków nie zajęło stanowiska w tej sprawie.

Wojna w Ukrainie i sondaż o ustępstwach wobec Rosji. To myślą zwolennicy rządu

IBRIS analizuje także odpowiedzi udzielone pod kątem preferencji politycznych poszczególnych respondentów. W grupie zwolenników rządu przeciwnych ustępstwom jest aż 77 proc. osób. Za ustępstwami opowiada się jedynie 12 proc.

Wśród zwolenników opozycji 48 proc. badanych jest za ustępstwami, zaś 36 proc. jest przeciwnego zdania.

Co ciekawe, Polacy mniej aktywni politycznie uważają, że ukraiński prezydent powinien ustąpić przed rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. W grupie osób zadeklarowanych jako niegłosujący lub niezdecydowani 57 proc. opowiedziało się za ustępstwami, a 41 proc. jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Badanie IBRIS przeprowadzono metodą CATI w dniach 13 i 14 sierpnia na próbie 1067 pełnoletnich Polek i Polaków.

Ustępstwa terytorialne Ukrainy wobec Rosji. Zełenski jest przeciw

Wołodymr Zełenski dotychczas nie zgodził się na spełnienie terytorialnych żądań Putina m.in. oddania Donbasu Rosji. Kwestia ta miała również nie pojawić się podczas niedawnych negocjacji z zachodnimi przywódcami w Waszyngtonie

W poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył także, że kwestia ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy nie została poruszona podczas rozmów w Białym Domu. - Dzisiaj w ogóle nie poruszaliśmy tego tematu - powiedział dziennikarzom.