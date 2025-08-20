Paweł Kowal w programie "Gość Wydarzeń"

Polska
Paweł Kowal w programie "Gość Wydarzeń"
Polsat News
Paweł Kowal w "Gościu Wydarzeń"

Marcin Fijołek w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" porozmawia z Pawłem Kowalem, przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Rady ds. Współpracy z Ukrainą. Tematem spotkania w studiu będzie dynamiczna sytuacja związana z dążeniami do zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej. Transmisja w Polsacie, Polsacie News, polsatnews.pl, Interii i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.

Po poniedziałkowym szczycie w Waszyngtonie, z udziałem m.in. europejskich liderów, rozpoczęto przygotowania do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Choć obie strony wyrażają gotowość na ewentualne rozmowy, wciąż toczy się spór o miejsce, w którym się odbędą.

 

W studiu "Gościa Wydarzeń" prowadzący Marcin Fijołek rozmawiać będzie o tej sprawie z ekspertem polityki międzynarodowej Pawłem Kowalem. Poruszone zostaną także wątki poboczne, jak niesłabnące rosyjskie prowokacje i agresja na Ukrainę.

 

Wcześniejsze wydania programu "Gość Wydarzeń" można zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: "To drobiazg". Minister sprawiedliwości o kontrowersjach wokół KPO
Patryk Idziak / polsatnews.pl / Polsat News
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃKOMISJA SPRAW ZAGRANICZNYCHMARCIN FIJOŁEKPAWEŁ KOWALPOLSKARADA DS WSPÓŁPRACY Z UKRAINĄWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 