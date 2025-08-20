Paweł Kowal w programie "Gość Wydarzeń"

Marcin Fijołek w środowym wydaniu "Gościa Wydarzeń" porozmawia z Pawłem Kowalem, przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz Rady ds. Współpracy z Ukrainą. Tematem spotkania w studiu będzie dynamiczna sytuacja związana z dążeniami do zakończenia wojny ukraińsko-rosyjskiej. Transmisja w Polsacie, Polsacie News, polsatnews.pl, Interii i Wydarzeniach 24 od godz. 19:15.

Po poniedziałkowym szczycie w Waszyngtonie, z udziałem m.in. europejskich liderów, rozpoczęto przygotowania do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Choć obie strony wyrażają gotowość na ewentualne rozmowy, wciąż toczy się spór o miejsce, w którym się odbędą.

W studiu "Gościa Wydarzeń" prowadzący Marcin Fijołek rozmawiać będzie o tej sprawie z ekspertem polityki międzynarodowej Pawłem Kowalem. Poruszone zostaną także wątki poboczne, jak niesłabnące rosyjskie prowokacje i agresja na Ukrainę.

