- Omawianie gwarancji bezpieczeństwa bez udziału Federacji Rosyjskiej to utopia i droga donikąd - powiedział w środę Siergiej Ławrow. Minister Spraw Zagranicznych Rosji dodał, że europejscy przywódcy nie zaproponowali żadnych konstruktywnych rozwiązań, a ich działania skupiają się na "nieetycznych próbach" zmiany stanowiska Waszyngtonu.

Siergiej Ławrow przeprowadził w środę rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Jordanii - Ajmanem al-Safadim. Po spotkaniu zorganizowano konferencję prasową, na której padły pytania o ostatni szczyt z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i europejskich przywódców.

Siergiej Ławrow: Rosja nie wyolbrzymia swoich interesów

Minister spraw zagranicznych Rosji podkreślił, że nie można rozmawiać o problemach bezpieczeństwa zbiorowego bez udziału Federacji Rosyjskiej.

- Nie możemy przystać na to, że obecnie proponuje się, aby kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa zbiorowego, były rozwiązywane bez udziału Federacji Rosyjskiej. To się nie uda. Niejednokrotnie już wyjaśnialiśmy, że Rosja nie wyolbrzymia swoich interesów - będziemy bronić ich stanowczo i surowo. I jestem pewien, że na Zachodzie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, doskonale rozumieją, że poważne omawianie gwarancji bezpieczeństwa bez udziału Federacji Rosyjskiej to utopia i droga donikąd - powiedział Ławrow.

Dodał, że Moskwa "widzi nieetyczne próby" Europy mające celu zmianę stanowiska Waszyngtonu w sprawie zakończenia konfliktu w Ukrainie. Jednocześnie nie dostrzega "konstruktywnych pomysłów" ze strony europejskich przywódców na rozwiązanie problemu.

- Jak dotąd zaobserwowaliśmy jedynie dość agresywną eskalację sytuacji, dość niezdarne i generalnie nieetyczne próby zmiany stanowiska Białego Domu i prezydenta Trumpa - powiedział podczas konferencji prasowej. - Nie usłyszeliśmy tam żadnych konstruktywnych pomysłów ze strony Europejczyków - dodał.

Rosja. Kreml "widzi" wysiłki USA

Ławrow powiedział za to, że Rosja "widzi" wysiłki USA. - A Europejczycy po prostu próbują sprawić, by Stany Zjednoczone odnosiły coraz mniejsze sukcesy - dodał.

Rosyjski minister powiedział także, że Rosja złożyła propozycję ws. nowych grup negocjacyjnych, ale wciąż nie ma odpowiedzi z Ukrainy. - Podczas ostatniej, trzeciej rundy, nasi negocjatorzy zaproponowali utworzenie trzech grup roboczych w celu bardziej szczegółowego omówienie punktów programu. Grupy te zajmowałyby się kwestiami wojskowymi, humanitarnymi, politycznymi. Jak dotąd nie ma odpowiedzi ze strony Ukrainy - powiedział Ławrow.

Zwrócił także uwagę na fakt, że Rosja również zaproponowała podniesienie rangi szefów delegacji w negocjacjach z Ukrainą. - Po przedwczorajszej rozmowie telefonicznej z prezydentem Trumpem, nasz prezydent zaproponował nie tylko kontynuowanie tych negocjacji, ale także rozważenie podniesie rangi szefów delegacji. I to wpisuje się w naszą propozycję, o której przed chwilą wspominałem, aby w ramach tego procesu oddzielny blok został poświęcony analizie politycznych aspektów porozumienia, a także wojskowych i humanitarnych - przekazał.