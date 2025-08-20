"Rosja kolejny raz prowokuje". Szef MON podał nowe informacje ws. wybuchu drona w Osinach

- Mamy do czynienia z rosyjskim dronem. (...) Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO - powiedział Kosiniak-Kamysz, dodając, że po incydentach dronowych, które miały miejsce w innych krajach, przyszedł czas na Polskę. Wicepremier podkreślił, że incydent ten jest dowodem na poważne zagrożenie ze strony rosyjskiej.

O godz. 16:30 rozpoczęła się konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w towarzystwie przedstawicieli dowództwa Wojska Polskiego. Zastępca szefa rządu odniósł się do znalezienia drona na terenie Osin, którego eksplozję zgłoszono w nocy z wtorku na środę.

MON potwierdza: Rosyjski dron

- Po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju, kiedy jest nadzieja na to, że ta wojna (...) ma szansę się zakończyć. - zaznaczył wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że zajście w Osinach uwydatnia nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jak przekonywał, Polska jest kolejny państwem, które zostało sprowokowane i zareaguje na to stanowczo. - Jako pierwsze państwo w NATO budujemy całościowy system antydronowy - powiedział, wyjaśniając, że krok ten jest możliwy dzięki narodowemu planowi Tarcza Wschód.

Zaznaczył także, że polska armia przechodzi modernizację, podobnie jak jej zasoby techniczne, ale jest to "proces, który wymaga wielu działań i nadrabiania różnych zaległości". - To także proces dostrajania się do nowych zagrożeń - nadmienił. Zmiany mają objąć włączenie nowoczesnych narzędzi, takich jak radary pasywne i lepsze rozpoznanie dźwiękowe.

Więcej informacji wkrótce.

Wybuch drona w Osinach

Na wcześniejszej konferencji prasowej prok. Grzegorz Trusiewicz, kierujący Prokuraturą Okręgową w Lublinie, potwierdził, że dron był uzbrojony w materiały wybuchowe i rzeczywiście doszło do eksplozji. W miejscu zdarzenia powstała wyrwa o średnicy około 5-6 metrów.

Prokurator przekazał ponadto, że dron nie był cywilnym lub przemytniczym urządzeniem. - Wstępnie możemy wykluczyć, że był to dron cywilny i możemy wykluczyć, że był to dron przemytniczy - powiedział śledczy.

Zgłoszenie incydentu w Osinach (pow. łukowski w Lubelskiem) policjanci otrzymali po godz. 2 w nocy z wtorku na środę. Funkcjonariusze znaleźli nadpalone szczątki metalowe i plastikowe. Eksplozja doprowadziła do pęknięcia szyb okiennych w kilku domach.