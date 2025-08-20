Jedzenie szkodliwe dla psa. Sprawdź, czego absolutnie unikać

Jedzenie szkodliwe dla psa. Sprawdź, czego absolutnie unikać
Chyba każdy zna spojrzenie swojego czworonoga, kiedy domaga się kawałka jedzenia ze stołu. Błagalne oczy potrafią rozczulić i skłonić właściciela do dzielenia się posiłkiem. Niestety, niektóre produkty mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu pupila.

Wystarczy kostka czekolady, kilka sztuk winogron czy kawałek czosnku, aby doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach zagrożenia życia. Lista produktów zakazanych dla czworonożnych przyjaciół jest długa, a część z nich znajduje się w naszej kuchni.

Czekolada, kakao i kofeina. Słodko-gorzka pułapka dla psa

Zgodnie z danymi opublikowanymi w Merck Veterinary Manual, teobromina i kofeina zawarte w czekoladzie, mogą już po 6-12 godzinach od zjedzenia wywołać u psa pierwsze objawy zatrucia. A są to:

  • wymioty
  • biegunka
  • nadmierne pragnienie
  • niepokój

W miarę rozprzestrzeniania się toksyn w organizmie pojawiają się drżenia, nadpobudliwość oraz zaburzenia koordynacji. Przy większych dawkach dochodzi do przyspieszenia akcji serca, arytmii i drgawek, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do śmierci pupila.

 

ZOBACZ: Gdzie wyrzucać fusy i torebki po herbacie? Odpowiedź wcale nie jest oczywista

 

Nie trzeba zjeść całej tabliczki. Literatura opisuje zatrucia po produktach ubocznych z kakao czy nawet ściółce z łusek ziaren kakaowca. Problemem jest też to, że pies metabolizuje teobrominę wyjątkowo wolno, bo ponad 17 godzin.

Winogrona i rodzynki. Nawet jeden owoc to zagrożenie

Na winogrona i rodzynki również trzeba uważać. Szacuje się, że w ciągu 6-12 godzin od spożycia u psa mogą wystąpić objawy zatrucia:

  • wymioty
  • biegunka
  • brak apetytu
  • apatia

ZOBACZ: Kefir czy maślanka? Nareszcie wiadomo, co lepsze

 

W kolejnych godzinach pojawia się osłabienie, bóle brzucha i odwodnienie. Najpoważniejsze konsekwencje rozwijają się jednak w ciągu 24-72 godzin. To właśnie wtedy może dojść do ostrej niewydolności nerek. Problemem jest obecny w owocach kwas winowy.

Ksylitol. Choć słodki, to jest gorzki w skutkach

Produkty "bez cukru" to też pułapka dla czworonogów. Ksylitol, popularny słodzik, obecny jest m.in. w gumach do żucia, cukierkach, miętówkach, wypiekach, syropach na kaszel, a nawet pastach do zębów i płynach do płukania jamy ustnej.

 

Eksperci z VCA Animal Hospitals podkreślają, że u psa ksylitol powoduje gwałtowne uwolnienie insuliny, a to prowadzi do spadku poziomu cukru we krwi już w ciągu 30 minut do 2 godzin po spożyciu. Pierwsze objawy to osłabienie, wymioty i drgawki. Przy większych dawkach dochodzi do wzrostu enzymów wątrobowych w ciągu 12-48 godzin do ostrej niewydolności wątroby, która często kończy się śmiercią pupila. Najczęściej źródłem zatruć są niepozorne gumy do żucia bez cukru. Wystarczy kilka sztuk, aby wywołać u psa ciężką hipoglikemię.

Cebula, czosnek, szczypiorek i por. Anemia na zawołanie

Cebula, czosnek, szczypiorek i por należą do rodziny czosnkowatych (Allium) i są toksyczne zarówno dla psów, jak i kotów. Ich spożycie, niezależnie od tego, czy są świeże, gotowane, suszone czy w formie przypraw (np. czosnek granulowany), może prowadzić do poważnych zatruć.

 

Toksyny zawarte w wymienionych warzywach (m.in. związki disiarczkowe i tiosiarczany) uszkadzają krwinki czerwone. Efektem jest anemia hemolityczna. Jej objawy nie zawsze pojawiają się od razu mogą być widoczne dopiero po kilku dniach od spożycia. Typowe symptomy to:

  • osłabienie
  • przyspieszone bicie serca
  • szybki oddech
  • niechęć do ruchu
  • w ciężkich przypadkach - zapaść

ZOBACZ: Jak powiedzieć psu, że go kochasz? Rób te rzeczy, aby cię zrozumiał

Orzechy makadamia. Tajemnicza toksyna?

Jak opisano w Merck Veterinary Manual, już po 12 godzinach od spożycia orzechów makadamia mogą pojawić się objawy takie jak:

  • wymioty
  • osłabienie
  • drżenia mięśni
  • chwiejny chód (ataksja)
  • gorączka
  • apatia

Mechanizm działania toksyny wciąż pozostaje nieznany. Wiadomo jednak, że objawy występują już po zjedzeniu około 2,4 g orzechów na każdy kilogram masy ciała psa, a przy większych dawkach nasilają się problemy z układem nerwowym i mięśniowym.

Surowe ciasto drożdżowe i alkohol. Niebezpieczna mieszanka

Kawałek surowego ciasta drożdżowego może wyjątkowo niebezpieczny. Eksperci ASPCA Poison Control informują, że po połknięciu ciasto zaczyna rosnąć w żołądku zwierzęcia, powodując silne wzdęcia, ból, a nawet skręt żołądka.

 

ZOBACZ: Zamiast słodyczy warto po to sięgnąć. Smakuje obłędnie i wspiera zdrowie

 

To jednak nie koniec problemów. Podczas fermentacji drożdży w przewodzie pokarmowym powstaje alkohol, który szybko wchłania się do krwiobiegu i może wywołać objawy podobne do zatrucia etanolem:

  • wymioty
  • biegunkę
  • chwiejny chód
  • problemy z oddychaniem
  • drżenia
  • ostatecznie: śpiączkę lub śmierć

Równie niebezpieczne są napoje i inne potrawy zawierające "procenty". Pierwsze objawy mogą pojawić się już po kilkunastu minutach od wypicia piwa, wina czy drinka. Nawet niewielka ilość może zaburzyć pracę serca i układu nerwowego.

Na co jeszcze uważać, aby nie zaszkodzić psu?

Jak widać lista produktów, których należy unikać, jest naprawdę obszerna. Na koniec warto pamiętać, aby unikać dodatkowo:

  • awokado (zawiera pepsynę powodującą problemy żołądkowe)
  • surowych ziemniaków i zielonych części psiankowatych (zawierają solaninę)
  • kości drobiowych (mogą uszkodzić przewód pokarmowy)
  • tłustych, smażonych potraw czy resztki ze stołu (mogą wywołać zapalenie trzustki)

ZOBACZ: Lato, plaża i grill? Bez tego prostego nawyku możesz wrócić do domu chory

 

Każdy pies reaguje inaczej, a dawka szkodliwa zależy od masy ciała, wieku i kondycji zwierzęcia. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowite unikanie podawania psu produktów przeznaczonych dla ludzi. W razie podejrzenia, że pies zjadł coś niebezpiecznego, należy jak najszybciej skontaktować się z kliniką weterynaryjną.

