Chyba każdy zna spojrzenie swojego czworonoga, kiedy domaga się kawałka jedzenia ze stołu. Błagalne oczy potrafią rozczulić i skłonić właściciela do dzielenia się posiłkiem. Niestety, niektóre produkty mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu pupila.

Wystarczy kostka czekolady, kilka sztuk winogron czy kawałek czosnku, aby doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach zagrożenia życia. Lista produktów zakazanych dla czworonożnych przyjaciół jest długa, a część z nich znajduje się w naszej kuchni.

Czekolada, kakao i kofeina. Słodko-gorzka pułapka dla psa

Zgodnie z danymi opublikowanymi w Merck Veterinary Manual, teobromina i kofeina zawarte w czekoladzie, mogą już po 6-12 godzinach od zjedzenia wywołać u psa pierwsze objawy zatrucia. A są to:

wymioty

biegunka

nadmierne pragnienie

niepokój

W miarę rozprzestrzeniania się toksyn w organizmie pojawiają się drżenia, nadpobudliwość oraz zaburzenia koordynacji. Przy większych dawkach dochodzi do przyspieszenia akcji serca, arytmii i drgawek, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do śmierci pupila.

Nie trzeba zjeść całej tabliczki. Literatura opisuje zatrucia po produktach ubocznych z kakao czy nawet ściółce z łusek ziaren kakaowca. Problemem jest też to, że pies metabolizuje teobrominę wyjątkowo wolno, bo ponad 17 godzin.

Winogrona i rodzynki. Nawet jeden owoc to zagrożenie

Na winogrona i rodzynki również trzeba uważać. Szacuje się, że w ciągu 6-12 godzin od spożycia u psa mogą wystąpić objawy zatrucia:

wymioty

biegunka

brak apetytu

apatia

W kolejnych godzinach pojawia się osłabienie, bóle brzucha i odwodnienie. Najpoważniejsze konsekwencje rozwijają się jednak w ciągu 24-72 godzin. To właśnie wtedy może dojść do ostrej niewydolności nerek. Problemem jest obecny w owocach kwas winowy.

Ksylitol. Choć słodki, to jest gorzki w skutkach

Produkty "bez cukru" to też pułapka dla czworonogów. Ksylitol, popularny słodzik, obecny jest m.in. w gumach do żucia, cukierkach, miętówkach, wypiekach, syropach na kaszel, a nawet pastach do zębów i płynach do płukania jamy ustnej.

Eksperci z VCA Animal Hospitals podkreślają, że u psa ksylitol powoduje gwałtowne uwolnienie insuliny, a to prowadzi do spadku poziomu cukru we krwi już w ciągu 30 minut do 2 godzin po spożyciu. Pierwsze objawy to osłabienie, wymioty i drgawki. Przy większych dawkach dochodzi do wzrostu enzymów wątrobowych w ciągu 12-48 godzin do ostrej niewydolności wątroby, która często kończy się śmiercią pupila. Najczęściej źródłem zatruć są niepozorne gumy do żucia bez cukru. Wystarczy kilka sztuk, aby wywołać u psa ciężką hipoglikemię.

Cebula, czosnek, szczypiorek i por. Anemia na zawołanie

Cebula, czosnek, szczypiorek i por należą do rodziny czosnkowatych (Allium) i są toksyczne zarówno dla psów, jak i kotów. Ich spożycie, niezależnie od tego, czy są świeże, gotowane, suszone czy w formie przypraw (np. czosnek granulowany), może prowadzić do poważnych zatruć.

Toksyny zawarte w wymienionych warzywach (m.in. związki disiarczkowe i tiosiarczany) uszkadzają krwinki czerwone. Efektem jest anemia hemolityczna. Jej objawy nie zawsze pojawiają się od razu mogą być widoczne dopiero po kilku dniach od spożycia. Typowe symptomy to:

osłabienie

przyspieszone bicie serca

szybki oddech

niechęć do ruchu

w ciężkich przypadkach - zapaść

Orzechy makadamia. Tajemnicza toksyna?

Jak opisano w Merck Veterinary Manual, już po 12 godzinach od spożycia orzechów makadamia mogą pojawić się objawy takie jak:

wymioty

osłabienie

drżenia mięśni

chwiejny chód (ataksja)

gorączka

apatia

Mechanizm działania toksyny wciąż pozostaje nieznany. Wiadomo jednak, że objawy występują już po zjedzeniu około 2,4 g orzechów na każdy kilogram masy ciała psa, a przy większych dawkach nasilają się problemy z układem nerwowym i mięśniowym.

Surowe ciasto drożdżowe i alkohol. Niebezpieczna mieszanka

Kawałek surowego ciasta drożdżowego może wyjątkowo niebezpieczny. Eksperci ASPCA Poison Control informują, że po połknięciu ciasto zaczyna rosnąć w żołądku zwierzęcia, powodując silne wzdęcia, ból, a nawet skręt żołądka.

To jednak nie koniec problemów. Podczas fermentacji drożdży w przewodzie pokarmowym powstaje alkohol, który szybko wchłania się do krwiobiegu i może wywołać objawy podobne do zatrucia etanolem:

wymioty

biegunkę

chwiejny chód

problemy z oddychaniem

drżenia

ostatecznie: śpiączkę lub śmierć

Równie niebezpieczne są napoje i inne potrawy zawierające "procenty". Pierwsze objawy mogą pojawić się już po kilkunastu minutach od wypicia piwa, wina czy drinka. Nawet niewielka ilość może zaburzyć pracę serca i układu nerwowego.

Na co jeszcze uważać, aby nie zaszkodzić psu?

Jak widać lista produktów, których należy unikać, jest naprawdę obszerna. Na koniec warto pamiętać, aby unikać dodatkowo:

awokado (zawiera pepsynę powodującą problemy żołądkowe)

surowych ziemniaków i zielonych części psiankowatych (zawierają solaninę)

kości drobiowych (mogą uszkodzić przewód pokarmowy)

tłustych, smażonych potraw czy resztki ze stołu (mogą wywołać zapalenie trzustki)

Każdy pies reaguje inaczej, a dawka szkodliwa zależy od masy ciała, wieku i kondycji zwierzęcia. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest całkowite unikanie podawania psu produktów przeznaczonych dla ludzi. W razie podejrzenia, że pies zjadł coś niebezpiecznego, należy jak najszybciej skontaktować się z kliniką weterynaryjną.

Redakcja / polsatnews.pl