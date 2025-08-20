Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało komunikat w związku z niezidentyfikowanym obiektem - prawdopodbnie wojskowym dronem, który spadł w Osinach w woj. lubelskim. Jak zapewniono, o sytuacji na bieżąco jest informowany prezydent Karol Nawrocki, a szef BBN jest w kontakcie z przedstawicielami rządu i wojska.

Jak poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o sytuacji związanej z incydentem w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim.

Ponadto szef BBN Sławomir Cenckiewicz rozmawiał o sprawie z wicepremierem i szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

"Informacje dotyczące zdarzenia przekazywane są do Biura także przez instytucje rządowe, a kierownictwo BBN pozostaje w kontakcie z Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych" - podkreślono w komunikacie Biura.

Prokuratura: Obiekt to najprawdopodobniej dron wojskowy

Na briefingu prasowym w Osinach (pow. łukowski) prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Trusiewicz przekazał, że na miejscu pracuje łącznie z nim pięciu prokuratorów, w tym z wydziału ds. wojskowych.

W oględzinach miejsca zdarzenia wezmą udział również biegli z zakresu wypadków lotniczych i materiałów wybuchowych. Dodał też, że udało się wstępnie zidentyfikować obiekt i jest to najprawdopodobniej dron wojskowy.

ZOBACZ: Eksplozja wojskowego drona w Osinach. Mamy relacje mieszkańców

- Wstępnie możemy wykluczyć, że był to dron cywilny i możemy wykluczyć, że był to dron przemytniczy - powiedział śledczy. Zastrzegł, że obecnie nie ma informacji, z jakiego kraju mógł być obiekt.

- Najprawdopodobniej do uszkodzenia drona doszło na skutek działania materiałów wybuchowych - wyjaśnił prokurator. Jednocześnie podkreślił, że śledczy "nie są w stanie obecnie wykazać, o jakie materiały chodzi". Powiedział dziennikarzom, że dalsze czynności będzie prowadził wojskowy biegły.