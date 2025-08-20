Eksplozja na Lubelszczyźnie. Nieznany obiekt spadł na pole kukurydzy

Nieznany obiekt spadł i eksplodował na Lubelszczyźnie. Do zdarzenia doszło w powiecie łukowskim. Obecnie trwają poszukiwania obiektu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Nieznany obiekt eksplodował i spadł na pole kukurydzy w powiecie łukowskim (woj. lubelskie). Komenda Powiatowa Policji w Łukowie potwierdziła, że do takiego zdarzenia doszło w środę nad ranem.



- Po godz. 2 dyżurny naszej jednostki został powiadomiony o eksplozji, do której doszło w miejscowości Osiny. W tej chwili na miejscu są policjanci - powiadomił policjant z zespołu prasowego w rozmowie z Interią.



Jak przekazano, mundurowi znaleźli miejsce, gdzie doszło do eksplozji. - W promieniu kilkudziesięciu metrów porozrzucane są liczne nadpalone plastikowe i metalowe elementy - dodał Marcin Zych z KPP Łuków.

Eksplozja była na tyle silna, że w trzech pobliskich domach wypadły szyby z okien. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Obecnie policja zabezpiecza rozrzucone elementy oraz teren. Mundurowi będą także ustalać, od czego mogą one pochodzić.

Więcej informacji wkrótce...