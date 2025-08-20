Egzaminy w roku szkolnym 2025/26. CKE ujawnia harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o terminach przeprowadzenia najważniejszych egzaminów w roku szkolnym 2025/26. Pisemne egzaminy maturalne zostaną przeprowadzone w dniach 4-21 maja. Zaraz po tym, bo 7 maja, rozpocznie się sesja egzaminów ustnych, która potrwa do 30 maja. Z kolei egzamin ósmoklasisty zaplanowano na 11-13 maja. Pojawił się także harmonogram egzaminów zawodowych.

CKE opublikowała harmonogram egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie) w roku szkolnym 2025/2026.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11-13 maja: 11 maja będzie egzamin z języka polskiego, 12 maja - z matematyki, 13 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja. Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

Egzaminy w roku szkolnym 2025/2026. CKE ujawnia harmonogram

- rano polski (rozszerz.), po południu włoski (rozszerz., dwujęzyczny) 21 maja - rano języki mniejszości narodowych (podst.), a także chemia, fizyka, biologia i historia w językach obcych (dla absolwentów szkół dwujęzycznych)

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 8-10 czerwca.

Egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Oto plan na rok szkolny 2025/26

Egzaminy zawodowe i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą przeprowadzane w dwóch sesjach: zimowej i letniej. W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym i w Formule 2017 egzaminy przeprowadzone zostaną w dniach 8-22 stycznia.

W sesji zimowej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona będzie w dniach 8-13 stycznia, a praktyczna 8-22 stycznia. W terminie dodatkowym część pisemna egzaminu przeprowadzona zostanie 29 stycznia, a część praktyczna 30 stycznia. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będzie 13 stycznia, a część praktyczna: 8-22 stycznia.

W sesji letniej w Formule 2019 w terminie głównym część pisemna egzaminu zawodowego przeprowadzona zostanie w dniach 2-11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca. W terminie dodatkowym część pisemna przeprowadzona zostanie 29 czerwca, a część praktyczna 30 czerwca. W Formule 2017 część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zaplanowana została na 11 czerwca, a część praktyczna w dniach 1-22 czerwca.

Egzamin zawodowy 2025/26. Jedna specjalizacja może poczuć się wyjątkowo

Osobny harmonogram ustalono dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa w obu formułach - egzaminy przeprowadzone zostaną w maju (termin główny) i w czerwcu (termin dodatkowy). Rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w poniedziałek, 1 września, i potrwa do piątku, 26 czerwca. Maturzyści rok szkolny zakończą 24 kwietnia.

Kalendarz roku szkolnego 2025/2026 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową - na Boże Narodzenie - od 22 do 31 grudnia oraz wiosenną - na Wielkanoc - od 2 do 7 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w trzech terminach. Od 19 stycznia do 1 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego; od 2 do 15 lutego - z woj. dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego; od 16 lutego do 1 marca - z woj. podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego.