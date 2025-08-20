Wkrótce nowy rozkład na kolei. PKP zapowiada "rekordy"
PKP Intercity wprowadzi zmiany do rozkładu jazdy, które spowodują przyśpieszenie części połączeń, wydłużenie kursowania niektórych składów oraz uruchomienie nowych tras. Pojawią się jednak także utrudnienia - część relacji zostanie skrócona, a na części linii uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Zmiany zaczną obowiązywać od 31 sierpnia.
Od września pociąg Pendolino na trasie Warszawa Centralna - Szczecin Główny osiągnie rekordowy czas przejazdu 4 godziny i 12 minut. Na odcinku Warszawa - Łódź Fabryczna utrzymane zostaną szybkie kursy "sprinterów": IC Esperanto i IC Prząśniczka, które pokonują trasę w 65 minut.
Wydłużono również kursowanie wybranych pociągów sezonowych. IC Gałczyński z Warszawy do Świnoujścia oraz IC Merkury z Wrocławia do tego nadmorskiego kurortu będą kursować do 5 października. Do 28 września funkcjonować będzie także połączenie EIC Jantar z Warszawy na Hel, kursujące we wrześniowe weekendy. Przedłużono również terminy kursów Express Intercity Warszawa - Gdynia.
Dojazd na Mazury zapewni pociąg IC Hańcza z Krakowa do litewskiej Mockavy, którego część składu będzie wciąż docierać bezpośrednio do Giżycka. Z kolei dla turystów wybierających góry codziennie kursować będzie IC Malinowski na trasie Kraków - Krynica-Zdrój.
Zmiany obejmą także połączenia cieszące się dużym zainteresowaniem. IC Lazur relacji Gdynia - Łódź oraz IC Zamenhof na trasie Białystok - Warszawa Zachodnia będą kursować codziennie. Po zakończeniu prac modernizacyjnych przywrócono pełne kursy pociągów IC Hetman, IC Kasztelan i IC Górski z Hrubieszowa.
Nowy rozkład PKP. Zmiany tras i komunikacja zastępcza
Od 1 października pojawią się cztery nowe szybkie połączenia między Krakowem a Bielskiem-Białą, z czasem przejazdu najkrótszego kursu wynoszącym 74 minuty. Dodatkowo uruchomione zostanie nowe połączenie IC Pojezierze na trasie Olsztyn - Poznań.
Korekta rozkładu uwzględnia także prace torowe. Część pociągów będzie kierowana trasami okrężnymi lub z wydłużonym czasem przejazdu, m.in. na trasach Szczecin - Olsztyn, Kraków - Warszawa oraz Warszawa - Wrocław. Na niektórych odcinkach, jak Lębork - Słupsk czy Tarnów - Jasło, wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.
W okresie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów edycji 2024/2025 zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe przewidział jeszcze dwie korekty związane m.in. z pracami remontowymi na liniach kolejowych. Kolejna zmiana zaplanowana jest na 31 sierpnia 2025 r., a następna na 26 października 2025 r.
Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022. Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy się liczba przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.