Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński zabrał głos w sprawie obiektu, który spadł na polu kukurydzy w Osinach w woj. lubelskim. - To była rosyjska wersja drona Shahed - przekazał w rozmowie z agencją Reuters. Tę informację potwierdził również szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według dotychczasowych ustaleń lubelskiej prokuratury obiekt, który eksplodował na polu w Osinach to dron wojskowy bez głowicy bojowej, czyli tzw. wabik. Więcej informacji po wykonaniu badań przez służby przekazał rzecznik polskiego MSZ.

- Obiekt, który w nocy wylądował na polu kukurydzy we wschodniej Polsce, był rosyjską wersją drona Shahed - poinformował agencję Paweł Wroński.

Rosyjski dron eksplodował w Osinach. "Rosja po raz kolejny prowokuje NATO"

Informację potwierdził również na konferencji prasowej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem. Mamy do czynienia w szczególnym momencie, kiedy trwają dyskusje o pokoju - przekazał.

- Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO - przekazał, dodając, że po incydentach dronowych, które miały miejsce w innych krajach, przyszedł czas na Polskę. Wicepremier podkreślił, że incydent ten jest dowodem na poważne zagrożenie ze strony rosyjskiej.

ZOBACZ: Dron spadł na pole kukurydzy. Szef MSZ zapowiada protest

Jak wymienił, podobne incydenty zdarzyły się również w państwach takich jak Mołdawia, Rumunia, Litwa, Łotwa oraz Bułgaria.

- Jako pierwsze państwo w NATO budujemy całościowy system antydronowy - zaznaczył wicepremier. Jak wskazał, to wynik zawiązania porozumienia w sprawie projektu Tarcza Wschód.

Gen. Malinowski: W okolicy Łukowa wybuchnął dron wabik

Gen. Malinowski przekazał, że ubiegłej nocy Polska otrzymała informację, że zachodnie okręgi Ukrainy zostały zaatakowane dronami. Około godz. 22:00 rozpoczęto standardowe procedury uszczelniające polską granicę, uruchomiono system wykrywania celów.

Podniesiony został śmigłowiec MIG-24, który patrolował zachodnią część Ukrainy.

- Dzisiaj w godzinach porannych otrzymaliśmy informację o obiekcie, który wybuchł w okolicy Łukowa. Z naszej oceny był to dron wabik, który nie przenosił głowicy bojowej, natomiast przenosił głowicę do samodestrukcji - przekazał.

Jak podkreślił, taki dron jest bardzo ciężko wykrywalny. Leciał bardzo nisko, żeby minąć pole radiolokacyjne.