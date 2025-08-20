Podczas wrześniowej defilady w Pekinie, która upamiętni 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej, Chiny zaprezentują swoje najnowocześniejsze osiągnięcia przemysłu zbrojeniowego. Według wstępnych doniesień widzowie zobaczą m.in. zaawansowane systemy rakietowe i czołgi.

Trwająca 70 minut defilada, która przejdzie przez plac Tiananmen 3 września, zostanie podzielona na dwa główne etapy: ceremonię wręczenia sztandarów oraz przemarsz wojsk.

W przemarszu weźmie udział 45 formacji wojskowych, w tym 15 oddziałów piechoty i trzy oddziały sił powietrznych oraz formacje historyczne. Łącznie zapowiedziano uczestnictwo "ponad 10 tys. żołnierzy, a także setek samolotów i tysięcy jednostek sprzętu naziemnego" - poinformował zastępca dyrektora biura organizacyjnego defilady, gen. Xu Guizhong.

ZOBACZ: Ogromny transport najnowszych czołgów. Chiny szykują pokaz

Według wojskowych armia zaprezentuje myśliwce i śmigłowce nowej generacji. Szczególny nacisk położony zostanie na zintegrowane systemy bezzałogowe i antydronowe, środki walki elektronicznej, zaawansowane pociski hipersoniczne, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, a także strategiczne pociski rakietowe.

Chiny prężą muskuły. Pokażą swoje najnowsze zdobycze militarne

- Wiele jednostek prezentowanego sprzętu to najnowsze osiągnięcia technologiczne. Niektóre z nich to nasza narodowa 'ciężka broń', która w pełni pokaże zdolność naszej armii do wygrywania nowoczesnych wojen - zapowiedział dyrektor biura organizacyjnego defilady, gen. dywizji Wu Zekao.

- Przygotowania do defilady traktujemy jak przygotowania do realnej operacji wojskowej - powiedział gen. Xu, dodając, że w nowych rodzajach uzbrojenia wykorzystano technologie takie jak system nawigacji satelitarnej Beidou czy modele symulacji komputerowych.

ZOBACZ: Oczy całego świata zwrócone na Chiny. Ulicami jedzie potężna broń

Poprzednia taka parada, upamiętniająca formalną kapitulację sił japońskich we wrześniu 1945 r. i zakończenie II wojny światowej, została zorganizowana w 2015 r. Wielu zachodnich przywódców zrezygnowało wówczas z udziału, obawiając się przesłania, jakie Chiny chciały wysłać światu poprzez zaprezentowanie swojej potęgi militarnej.

W defiladzie przed 10 laty uczestniczył jednak rosyjski przywódca Władimir Putin, który ma pojawić się również w tym roku. Chiński przywódca Xi Jinping, który będzie odbierał paradę w Pekinie, był obecny w maju br. w Moskwie podczas tzw. Dnia Zwycięstwa.

WIDEO: Były ambasador USA ostrzega Trumpa. "To byłoby przeciwko amerykańskiej polityce" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp/pbi / polsatnews.pl / PAP