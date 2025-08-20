Ruszyła izraelska ofensywa wojskowa w Strefie Gazy, mająca na celu zajęcie miasta Gaza. - Izrael rozpoczął pierwszą fazę planowanego ataku na Gazę i już kontroluje obrzeża miasta - poinformował rzecznik izraelskiego wojska Effie Defrin.

Generał Effie Defrin - rzecznik izraelskiej armii, ogłosił, że wojsko rozpoczęło pierwszą fazę ataku na miasto Gaza, które jest głównym ośrodkiem miejskim w Strefie Gazy. - Żołnierze kontrolują już obrzeża miasta - powiedział, cytowany przez agencję Reuters.

Strefa Gazy. Izrael rozpoczął ofensywę

Rzecznik podkreślił, że Gaza jest "ośrodkiem Hamasu", z którym walczy Izrael. Jak przekazał operacja została zaplanowana po to, aby raz na zawsze rozprawić się z organizacją terrorystyczną.

- Będziemy nasilać ataki na Hamas w mieście Gaza, który jest bastionem terrorystów. Będziemy nasilać ataki na infrastrukturę terrorystyczną na powierzchni i pod ziemią oraz pozbawiać ludność zaufania do Hamasu - mówił Defrin.

Dodał, że Hamas stał się "poobijaną i posiniaczoną" siłą partyzancką.

Binjamin Netanjahu wydał oświadczenie, w którym przekazał, że polecił armii "skrócenie terminów zdobycia ostatnich bastionów Hamasu". "Premier wyraża swoją głęboką wdzięczność zmobilizowanym rezerwistom i ich rodzinom, a także wszystkim żołnierzom Sił Obronnych Izraela" - przekazał w komunikacie wydanym przez jego biuro.

Izrael powołuje 60 tys. rezerwistów

Minister obrony Israel Kac zatwierdził w nocy z wtorku na środę plan operacji zajęcia Gazy, o którym była mowa jeszcze na początku sierpnia. Zezwolił także na powołanie około 60 tys. rezerwistów. W kolejnych tygodniach listów poborowych może spodziewać się kolejne 20 tys. obywateli Izraela. Ponadto rozpoczęto przygotowania do przesiedlenia nawet miliona cywilów z Gazy.

Mobilizacja rezerwistów będzie przebiegać w kilku falach. Pierwsza część ma się stawić na służbie 2 września, a kolejna na przełomie listopada i grudnia. Ponadto przedłużono o 30-40 dni służbę już wezwanych rezerwistów.