"To sprawa między mną a Putinem". Zełenski po rozmowach w Białym Domu

Świat
PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas briefingu po spotkaniach w Białym Domu powiedział, że kwestia terytoriów pozostanie sprawą do omówienia między nim a przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju "to jest kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny".

Wołodymyr Zełenski ocenił, że było to dotychczas jego najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zaznaczył, że jednym z tematów poniedziałkowych rozmów z Trumpem i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju.

 

Dodał, że jest to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny. Zaznaczył, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że jest polityczna wola w tej sprawie.

Zełenski gotowy na spotkanie z Putinem

Zełenski podkreślił, że Ukrainie zależy na pokoju, a nie na przerwie w walkach. 

 

Ukraiński prezydent poinformował, że Trump zadzwonił w poniedziałek do Putina podczas wizyty grupy przywódców w Białym Domu. Strona rosyjska zaproponowała na początek przeprowadzenie spotkania dwustronnego - między Rosją i Ukrainą. Następnie miałoby zostać zorganizowane spotkanie trójstronne, również z udziałem USA.

 

- Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I liczymy następnie na trójstronne spotkanie z Trumpem - oświadczył Zełenski. Dodał, że nie ustalono dat potencjalnych spotkań.

WIDEO: Marek Magierowski o szczycie Trump - Putin. "Wyciągnięcie Putina z tej klatki to duży gest"
Dawid Kryska / polsatnews.pl / PAP
DONALD TRUMPROSJAŚWIATUKRAINAWŁADIMIR PUTINWOJNA W UKRAINIEWOŁODYMYR ZEŁENSKI

