"To sprawa między mną a Putinem". Zełenski po rozmowach w Białym Domu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas briefingu po spotkaniach w Białym Domu powiedział, że kwestia terytoriów pozostanie sprawą do omówienia między nim a przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Dodał, że gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju "to jest kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny".

Wołodymyr Zełenski ocenił, że było to dotychczas jego najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Zaznaczył, że jednym z tematów poniedziałkowych rozmów z Trumpem i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju.

ZOBACZ: Koniec spotkania w Białym Domu. Donald Trump zabrał głos

Dodał, że jest to kluczowa kwestia na drodze ku zakończeniu wojny. Zaznaczył, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że jest polityczna wola w tej sprawie.

Zełenski gotowy na spotkanie z Putinem

Zełenski podkreślił, że Ukrainie zależy na pokoju, a nie na przerwie w walkach.

Ukraiński prezydent poinformował, że Trump zadzwonił w poniedziałek do Putina podczas wizyty grupy przywódców w Białym Domu. Strona rosyjska zaproponowała na początek przeprowadzenie spotkania dwustronnego - między Rosją i Ukrainą. Następnie miałoby zostać zorganizowane spotkanie trójstronne, również z udziałem USA.

ZOBACZ: Strój Zełenskiego w centrum zainteresowania. Szybka riposta

- Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I liczymy następnie na trójstronne spotkanie z Trumpem - oświadczył Zełenski. Dodał, że nie ustalono dat potencjalnych spotkań.