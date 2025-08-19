Kim byli przodkowie Sabały i podhalańskich harnasiów? Jak przetrwali wojny, głód i komunizm? I co dziś znaczy być potomkiem jednego z najstarszych rodów w Europie? Odpowiedzi na te pytania przynosi reportaż Małgorzaty Ziętkiewicz "Zawsze patrzę w stronę Tatr".

"Zawsze patrzę w stronę Tatr" to opowieść o przetrwaniu, tradycji i tożsamości, oparta na trzydziestoletnich badaniach genealogów, którzy odtworzyli rozbudowane drzewo genealogiczne, liczące ponad 200 gałęzi. Najstarsza wzmianka o rodzie pochodzi z klasztornych kronik cystersów i zawiera nazwisko GASENICA.

"Zawsze patrzę w stronę Tatr" - niezwykła opowieść o 500-leciu legendarnego Rodu Gąsieniców

Współcześni Gąsienicowie, należący już do 25. pokolenia, opowiadają o tym, co dziś znaczy być spadkobiercą góralskiej tradycji - tej, która budowała pierwsze kaplice w Zakopanem, kruszyła skały, by wznieść 17-metrowy krzyż na Giewoncie, a także tworzyła kulturową tożsamość Podhala.

W reportażu widzowie po raz pierwszy mogą zobaczyć monumentalne drzewo genealogiczne stworzone specjalnie na potrzeby filmu oraz usłyszą głosy przedstawicieli największych linii rodu: Gąsieniców-Makowskich, Gąsieniców-Danieli, Gąsieniców-Kotelnickich, Gąsieniców-Krzeptowskich Jasinków i Sabałów.

To nie jest kompletna opowieść o wszystkich potomkach rodu - ale jest to głos tych, którzy dziś niosą dziedzictwo przodków i zadają pytanie: co naprawdę wyznacza wielkość rodu w XXI wieku?

red. / polsatnews.pl