Wytypowano najlepsze i najgorsze miasta do życia. Zmiana na czele rankingu

Economist Intelligence Unit co roku ocenia 173 miasta pod kątem różnych czynników, wpływających na komfort mieszkańców. W najnowszym rankingu Kopenhaga wyprzedziła Wiedeń, a najsłabiej wypadły miasta, zmagające się z przemocą, kryzysami i przeciążonymi usługami publicznymi.

W dolnej dziesiątce znalazła się też europejska stolica - Kijów, co boleśnie pokazuje, jak wojna i brak bezpieczeństwa potrafią obniżyć jakość codziennego życia mimo wysiłków mieszkańców i władz.

Jak powstaje ranking?

Indeks EIU obejmuje 173 miasta i ocenia je w pięciu kategoriach:

stabilność

opieka zdrowotna

edukacja

kultura i środowisko

infrastruktura

Każde z nich otrzymuje wynik w skali do 100 punktów na podstawie ponad 30 wskaźników związanych z jakością usług publicznych, bezpieczeństwem i warunkami życia. Oceny są aktualizowane co roku, aby odzwierciedlały zmiany wynikające z kryzysów czy decyzji politycznych.

Zestawienie pozwala porównać komfort codziennego funkcjonowania, od czasu dojazdu i niezawodności transportu, przez dostęp do lekarza, po poziom zagrożeń takich jak przestępczość czy napięcia polityczne.

Najtrudniejsze miasta do życia

Na samym końcu stawki znalazł się Damaszek. W dolnej dziesiątki są też m.in.:

Trypolis

Dhaka

Karaczi

Algier

Lagos

Harare

Port Moresby

Caracas

jedyna europejska stolica - Kijów

Wspólnym mianownikiem są konflikty zbrojne, chroniczna niestabilność, korupcja władz oraz przeciążone, niedoinwestowane usługi publiczne. W przypadku Kijowa o wyniku decyduje przede wszystkim bezpieczeństwo. Ryzyko ataków osłabia ocenę, mimo relatywnie dobrych wyników w edukacji i kulturze.

Gdzie żyje się najlepiej?

W tegorocznej edycji zestawienia pierwsze miejsce zajęła Kopenhaga, spychając z pozycji Wiedeń, który razem z Zurychem uplasował się na drugim miejscu. W pierwszej dziesiątce znalazły się także:

Melbourne

Genewa

Sydney

Osaka

Auckland

Adelaide

Vancouver

Najlepiej ocenione miasta wyróżniają się bezpieczeństwem, sprawną infrastrukturą i wygodą codziennego życia.

Co mówią te wyniki?

Ten ranking nie mierzy prestiżu, lecz realną jakość życia. Kopenhaga znalazła się na szczycie, bo od lat konsekwentnie buduje miasto bezpieczne, wygodne i przyjazne mieszkańcom. Na końcu listy są Damaszek czy Kijów, ale nie dlatego, że brakuje im charakteru, lecz dlatego, że brakuje tam warunków do spokojnego życia.

Takie zestawienia działają jak sygnał ostrzegawczy: pokazują, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na stabilność i wsparcie, a gdzie codzienność wciąż jest walką o podstawowe poczucie bezpieczeństwa.

Redakcja / polsatnews.pl