Mieszkańcy szwedzkiego miasteczka Kiruna oczekują na przeniesienie 113-letniego kościoła. Wydarzenie wzbudza wiele emocji z uwagi na potężne gabaryty budynku. Wierni modlą się, by wszystko poszło zgodnie z planem. Na miejscu pojawił się sam król Karol XVI.

Drewniany budynek z 1912 roku ma zostać przetransportowany do nowego centrum miasta Kiruna w związku z osiadaniem gruntu. To problem, z którym miejscowość zmaga się od lat w związku z wydobywaniem rud żelaza.

Przenoszenie kościoła rozpocznie się we wtorek i potrwa dwa dni. Prace z tym związane mogą pochłonąć ponad 10 mln koron szwedzkich, czyli więcej niż 3,8 mld złotych. Koszty operacji pokryje firma LKAB, będąca największym pracodawcą w regionie i zarazem operatorem kopalni rudy żelaza.

Szwecja. Przeniosą zabytkowy kościół. Budynek waży blisko 700 ton

Sprawa budzi duże emocje w związku z wymiarami kościoła. Konstrukcja waży 672 tony i mierzy 35 metrów wysokości oraz 40 metrów szerokości. Aby akcja się udała, eksperci zamierzają wykorzystać specjalne platformy. W ramach przygotowań do przenosin budynek został podparty stalowymi belkami i umieszczony na samobieżnych transporterach modułowych.

Eksperci zaznaczają, że największym wyzwaniem było przygotowanie drogi dla tak szerokiego budynku. Na potrzeby tej operacji została ona poszerzona do 24 metrów. Usunięto także latarnie, sygnalizację świetlną oraz most, którego rozbiórka była planowana od jakiegoś czasu.

Szwecja. Przeniesienie stuletniego kościoła. W środku znajdują się cenne zabytki

Przeniesienie tak dużego budynku stanowi wyzwanie także pod kątem ochrony zabytków, które znajdują się wewnątrz kościoła. Chodzi m.in. o wielki obraz, który został przyklejony bezpośrednio do ściany. Ma on zarówno wartość finansową, jak i symboliczną. Jego autorem jest członek szwedzkiej rodziny królewskiej. Aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, obraz został całkowicie przykryty i ustabilizowany.

Za przenosiny kościoła w Kirunie odpowiada Stefan Holmblad Johansson, który stwierdził, że na przygotowania do przenosin kościoła poświęcono wiele czasu. - To historyczne wydarzenie, bardzo duża i skomplikowana operacja i nie mamy marginesu błędu. Ale wszystko jest pod kontrolą - ocenił w rozmowie z brytyjską stacją BBC.

Szwecja. Wielki kościół zostanie przeniesiony. Wydarzenie będą relacjonować media

W uwagi na charakter przedsięwzięcia, sprawa budzi duże emocje wśród lokalnej społeczności. Wierni modlą się o to, by wszystko poszło zgodnie z planem. Wzdłuż trasy, którą pokonywać będzie budynek, spodziewane są tłumy widzów. Na miejscu pojawi się także król Szwecji Karol XVI Gustaw. Wydarzenie będzie transmitowane przez szwedzką telewizję.

Specjaliści zaznaczają, że w Kirunie od lat przenosi się budynki, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo, że przenosiny kościoła w Kirunie zakończą się powodzeniem. Wcześniej w bezpieczny sposób przetransportowano w nowe miejsce m.in. wieżę zegarową czy dawny dom kierownika miejscowej kopalni.