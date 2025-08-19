W Dolinie Staroleśnej w słowackich Tatrach Wysokich udało się zlokalizować nowy wodospad, którego wysokość wynosi 116 metrów. To już setny taki obiekt w tym paśmie górskim. Wyznaczono również trasę, dzięki której można będzie dotrzeć do tej nowej atrakcji turystycznej na Słowacji.

Odkrycia dokonał słowacki instruktor wspinaczki Martin Murar, który poinformował o nim podczas specjalnej konferencji prasowej na Smokowieckim Siodełku. Murar nadał wodospadowi nazwę - Niżny i Vyszny Strelecky vodopad (pol. Dolny i Górny Wodospad Strzelecki).

Strumień spada z wysokości 116 metrów, a jego początek znajduje się na wysokości 1939 m n.p.m. To setny zarejestrowany wodospad w Tatrach Wysokich. Dotychczas nie był oznaczony na mapach ani opisywany w literaturze.

Jak wyjaśnił Murar, wodospad wyróżnia się tym, że wypływa bezpośrednio z ziemi - jest to źródło. Dzieli się on na dwa fragmenty: Niżny Strelecky (pol. Dolny Strzelecki) o wysokości 38 metrów i Vyszny Strelecky (Górny Strzelecki) o wysokości 78 metrów.

- Jest to wodospad całoroczny, co oznacza, że nie wysycha, płynie przez cały rok, a na części dzieli go jedna krótka kaskada - wyjaśnił słowacki instruktor.

Tatry. Odkryto nowy wodospad. To setny taki obiekt na Słowacji

Mimo że, Murar odkrył wodospad już sześć lat temu, dopiero teraz zaprezentował go publicznie. Jak podkreślił, najpierw konieczne było wykonanie dokładnych pomiarów, przygotowanie dokumentacji oraz wyznaczenie bezpiecznego szlaku dla turystów.

- Droga na szczyt wodospadu, którą stworzyłem wspólnie z grupą pasjonatów wspinaczki, składa się łącznie z dwunastu odcinków zabezpieczonych linami o czwartym stopniu trudności w skali UIAA - powiedział Murar. Dodał też, że na ósmym odcinku można napić się wody prosto ze źródła wodospadu.

Milan Luczansky, ekspert zajmujący się dokumentacją tatrzańskich wodospadów, potwierdził, że jest to setny tego typu obiekt zarejestrowany w słowackich Tatrach Wysokich.

Tatry. Nowe szlaki turystyczne. Wejście zajmuje pięć godzin

Idealnym punktem początkowym dla wycieczki w kierunku wodospadu jest Smokowieckie Siodełko, gdzie znajduje się również schronisko górskie. Trasa ta nie jest jednak przeznaczona dla zwykłych turystów - mogą się nią poruszać wyłącznie doświadczeni wspinacze.

- Wędrówka nad wodospadem obejmuje wyjątkowo trudne odcinki, a umiejętności i doświadczenie wspinacza muszą być do tego dostosowane - wytłumaczył Murar. Wejście na szczyt wodospadu zajmuje około pięciu godzin, a zejście do schroniska - 2,5 godziny.

