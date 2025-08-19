Ukraiński snajper trafił dwóch rosyjskich żołnierzy z odległości czterech kilometrów. Wojskowy pobił w ten sposób rekord świata, który wcześniej ustalony był także przez innego żołnierza Sił Zbrojnych Ukrainy. Co ciekawe, wojskowy wykorzystał karabin wyposażony w sztuczną inteligencję.

Jak informują zagraniczne media, powołując się na ukraińskiego blogera wojskowego Jurija Butusowa, jeden ze snajperów Sił Zbrojnych Ukrainy pobił rekord świata. Wojskowemu udało się zastrzelić dwóch rosyjskich żołnierzy z odległości czterech kilometrów.

Ukraiński snajper z rekordem świata. Zastrzelił Rosjan z czterech kilometrów

Według informacji przekazanych przez blogera snajper przeprowadził celny atak 14 sierpnia w okolicach Pokrowska. Ukraiński snajper należący do jednostki "Duch" używał karabinu Alligator z nabojami 14,5 milimetrów. Broń została wyposażona w sztuczną inteligencję. Pomocne było także wykorzystanie dronów.

"Kula przeszła przez okno, za którym stali okupanci" - napisał bloger. Media w dodatku podkreślają, że rekordowy strzał miał miejsce chwilę przed szczytem przywódców USA i Rosji na Alasce.

Butusow zaznaczył przy tym, że poprzedni rekord świata również należał do innego ukraińskiego snajpera. Ten z kolei w listopadzie 2023 r. unieszkodliwił rosyjskiego żołnierza z dystansu 3,8 kilometra w obwodzie chersońskim.

Rosjanie nie garną się do armii. Dziennikarze dotarli do nowych danych

Jak ustalił w ostatnim czasie niezależny rosyjski serwis iStories, władze na Kremlu borykają się z problemem spadku rekrutacji do rosyjskiej armii.

Według przedstawionych danych w drugim kwartale 2025 r. kontrakt z tamtejszym Ministerstwem Obrony podpisało 37,9 tysięcy osób, co jest wynikiem ponad dwukrotnie niższym w porównaniu do analogicznego okresu z 2024 r. W zeszłym roku kontrakt z resortem podpisało 92,8 tysięcy osób.

Dziennikarze powołali się na dane pochodzące z wydatków Kremla, które obejmują m.in. wypłacenie dodatkowych środków za podpisanie kontraktu z ministerstwem.