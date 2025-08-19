Ponad 4,5 tys. samochodów osobowych czeka na wjazd do Polski - podała białoruska agencja informacyjna BełTA powołując się na dane Państwowego Komitetu Granicznego. Wskazano, że ostatniej doby przepuszczonych zostało około 30 proc. oczekujących. Według strony białoruskiej mniejsza liczba pojazdów wpuszczana jest też na terytoria Litwy i Łotwy.

Białoruska rządowa agencja informacyjna BełTA poinformowała we wtorek, że na granicy z Polską na wjazd oczekuje kilka tysięcy samochodów.

Granica z Białorusią. Tysiące aut czeka na wjazd w Terespolu

W komunikacie podano, że "4585 samochodów osobowych i ponad 130 autobusów" zgromadziło się przed polskim punktem kontrolnym w Terespolu. "Zaledwie 30 proc. pojazdów na swoje terytorium w ciągu doby" - czytamy.

Przekazano też, że ponad 700 ciężarówek czeka przy litewskich przejściach granicznych w Solecznikach i Miednikach. Przez te punkty przepuszczonych miało zostać na terytorium Litwy około 20 proc. pojazdów.

Z kolei "pracownicy łotewskiego przejścia granicznego 'Paternieki' przyjęli od piątku 40 proc. standardowej liczby ciężarówek na swoje terytorium". Tam - jak podaje BełTA - na wjazd do Unii Europejskiej oczekuje około 220 ciężarówek.

"Nielegalnie z Białorusi do Polski". Straż Graniczna o zatrzymaniu kurierów

Tymczasem polska Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu dwóch kurierów - Polaka i bezpaństwowca z Łotwy, którzy pomagali przedostać się na terytorium UE sześciu migrantom - Afgańczykom i Somalijczykowi.

Kilka godzin wcześniej polscy funkcjonariusze przekazali, że wydalonych zostało dwóch Ukraińców odpowiedzialnych za organizację nielegalnej migracji.

"Kurierzy transportowali 12 obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie przedostali się z Białorusi do Polski" - czytamy. Obaj obywatele

"Od początku roku w całym kraju strażnicy graniczni zatrzymali łącznie ponad 350 pomocników w nielegalnej migracji, wobec prawie 160 z nich zastosowano tymczasowy areszt" - czytamy.