Świat
Trump za bardzo zbliżył się do Rosji. Kłopoty prezydenta w najnowszym sondażu
Sergei Bulkin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
Donald Trump zbliżył się do Rosji? Tak o tym myślą Amerykanie

Ponad połowa ankietowanych uważa, że Donald Trump za bardzo zbliżył się do Rosji - wynika z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos. W ogólnej ocenie prezydentury Trump osiągnął wynik niższy niż w badaniu przeprowadzonym na początku roku. Pozytywnie jego działania ocenia 40 proc. przebadanych obywateli USA.

40 proc. Amerykanów, którzy wzięli udział w najnowszym badaniu Reuters/Ipsos, pozytywnie ocenia sposób sprawowania urzędu przez Donalda Trumpa. Oznacza to, że poziom zadowolenia z prezydentury polityka utrzymuje się na tym samym poziomie, co w lipcu.

 

Okazuje się, że najbardziej krytyczni wobec Trumpa są osoby pochodzenia latynoskiego. Jedynie 32 proc. ankietowanych z tej grupy deklaruje zadowolenie z jego prezydentury, co jest najniższym wynikiem w tej kadencji.

 

Krótko po zaprzysiężeniu, 47 proc.  respondentów deklarowało zadowolenie z faktu, że polityk ponownie objął urząd prezydenta. Oznacza to, że na przestrzeni kilku miesięcy poparcie dla Trumpa zmalało. 

Donald Trump oceniony w najnowszym sondażu. W tle spotkanie z Władimirem Putinem

Ankietowani wskazują, że na przestrzeni ostatnich miesięcy Trump zbyt mocno zacieśnił stosunki z Rosją. Takiej odpowiedzi udzieliło 54 proc. respondentów, w tym co piąty zwolennik Partii Republikańskiej.

 

Dokonując oceny, ankietowani zwrócili uwagę m.in. na akceptację warunków Kremla dotyczących Krymu oraz wykluczenie możliwości przystąpienia Ukrainy do NATO. O zacieśnianiu się relacji Stanów Zjednoczonych z Rosją mają świadczyć także ostatnie wypowiedzi polityka.

 

W poniedziałek do Waszyngtonu przybył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jeszcze przed tą wizytą Trump oświadczył, że Ukraina nie może liczyć na zwrot Krymu.

 

"Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie danego przez Obamę Krymu (12 lat temu, bez jednego wystrzału) i ŻADNEGO WCHODZENIA DO NATO PRZEZ UKRAINĘ. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają" - napisał wówczas w mediach społecznościowych.

Donald Trump oceniony. Za to chwalą go Amerykanie

Uczestnicy sondażu zwrócili uwagę także na pozytywne aspekty prezydentury Trumpa.

 

42 proc. badanych wskazało, że polityk dobrze sobie radzi w zakresie walki z przestępczością.

 

43 proc. ankietowanych przychylnie się wypowiedziało na temat prowadzonej przez niego polityki migracyjnej.

WIDEO: Marek Magierowski o szczycie Trump - Putin. "Wyciągnięcie Putina z tej klatki to duży gest"
Alicja Krause / polsatnews.pl
