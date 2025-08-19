Trump i Zełenski wymienili się prezentami. Jeden z nich miał symboliczne znaczenie

Podczas poniedziałkowego spotkania w Białym Domu Wołodymyr Zełenski wręczył Donaldowi Trumpowi osobisty prezent - kij golfowy, który wcześniej otrzymał od rannego na froncie żołnierza. Również prezydent USA przekazał swojemu gościowi symboliczny podarek.

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski po raz drugi w historii gościł w Białym Domu. Okazją był zorganizowany przez Donalda Trumpa szczyt poświęcony przyszłości Ukrainy. Prezydent Ukrainy nie przybył do Waszyngtonu z pustymi rękami - dla swojego gospodarza przygotował wyjątkowo osobisty prezent.

Zełenski wręczył Trumpowi kij golfowy, który kryje w sobie poruszającą historię. Jak podaje portal dsnews.ua, ukraiński przywódca otrzymał go wcześniej od młodszego sierżanta Sił Zbrojnych Ukrainy, Konstantego Kartawcewa.

Żołnierz stracił nogę w pierwszych miesiącach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, ratując życie swoim towarzyszom. Golf stał się dla niego częścią rehabilitacji - pomógł odzyskać równowagę zarówno fizyczną, jak i emocjonalną.

Do prezentu dołączono także wideo, w którym Kartawcew zwrócił się bezpośrednio do prezydenta USA. Zaapelował w nim o pomoc w zakończeniu wojny w sposób sprawiedliwy i trwały.

Kulisy spotkania Zełenski-Trump. Przywódcy wymienili się prezentami

Prezent od Zełenskiego trafił w gusta amerykańskiego prezydenta, który słynie z zamiłowania do golfa. Później Trump pochwalił się podarkiem w sieci, zamieszczając krótkie nagranie z podziękowaniami skierowanymi do ukraińskiego żołnierza.

Nie był to jedyny dar, jaki Zełenski przekazał tego dnia gospodarzowi. Ukraiński prezydent wręczył także wyjątkową przesyłkę dla Melanii Trump - osobisty list od swojej żony, Ołeny Zełenskiej. Na konferencji w Gabinecie Owalnym prezydent Ukrainy podziękował za jej wcześniejszy apel do Władimira Putina, w którym wzywała do ochrony dzieci.

Jak ujawnił Trump, list został przekazany Putinowi podczas piątkowego spotkania na Alasce. - Melania kocha dzieci i bardzo przeżywa dramat, jaki spotyka najmłodszych na Ukrainie. Widok pogrzebów dzieci i cierpienia rodziców w żałobie łamie jej serce. Jej list został dobrze przyjęty przez prezydenta Rosji - podkreślił.

Spotkanie zakończyło się również symbolicznym gestem ze strony gospodarza. Prezydent USA wręczył Zełenskiemu symboliczne klucze do Białego Domu, jako wyraz przyjaźni i solidarności wobec Ukrainy.