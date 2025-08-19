Amerykańska administracja wskazuje Budapeszt jako najbardziej odpowiednie miejsce na ewentualne spotkanie Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego - podaje "Politico". Tej informacji jak na razie nie potwierdzają oficjalnie władze USA. - Omawiane są różne możliwe lokalizacje - przekazała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Swoją kandydaturę niespodziewanie zgłosiła m.in. Białoruś.

Amerykańska administracja widzi Budapeszt jako miejsce trójstronnych rozmów pokojowych z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz rosyjskiego przywódcy Władimira Putina - podało we wtorek "Politico".

Spotkanie Zełenski-Putin. Biały Dom podał nowe szczegóły

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła, że w poniedziałkowej rozmowie telefonicznej Putin zgodził się na rozpoczęcie kolejnego etapu procesu pokojowego poprzez spotkanie z Zełenskim, jednak nie potwierdziła ustaleń portalu.

- Omawiane są różne możliwe lokalizacje spotkania prezydenta Ukrainy z przywódcą Rosji. Administracja USA już pracuje nad tym, by do spotkania doszło jak najszybciej - zaznaczyła rzeczniczka.

Jednocześnie zapewniła, że szczegóły zostaną ujawnione, gdy będzie to możliwe.

Leavitt dodała, że działania dotyczące spotkania Zełenski-Putin koordynować będą sekretarz stanu USA Marco Rubio, wiceprezydent J.D. Vance oraz specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff.

Jak podkreśliła równolegle trwają rozmowy na temat ewentualnej obecności sił NATO na Ukrainie, a także opracowywane są ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą akceptowalne dla obu stron i mają pomóc w zapewnieniu długotrwałego pokoju.

Gdzie spotkanie Zełenski-Putin? Padają różne propozycje

Jak nieoficjalnie ustaliła agencja AFP, na propozycję spotkania zareagowała również strona rosyjska. Według dziennikarzy Putin zasugerował, aby dwustronne rozmowy z prezydentem Ukrainy odbyły się w Moskwie, na co nie zgodził się prezydent Ukrainy.

Z kolei francuski prezydent Emmanuel Macron zaproponował, aby przywódcy spotkali się w Genewie.

Gotowość do zorganizowania rozmów zadeklarowała również Białoruś. - Białoruś nie prosiła o rolę mediatora, ale jeśli będzie to konieczne dla pokoju w naszej bratniej republice, jesteśmy gotowi zorganizować każde spotkanie. Zrobimy wszystko na najwyższym poziomie - poinformowała cytowana przez rosyjską agencję TASS rzeczniczka prasowa prezydenta Białorusi Natalia Eismont.

Natomiast tureckie media przekonują, że najlepszym miejscem na zorganizowanie tego spotkania jest Turcja, ponieważ Putin nie zdecyduje się na podróż do żadnego kraju UE, a Zełenski na podróż do Rosji.

Jak ocenia turecki dziennik "Milliyet" najdogodniejszym miejscem miałoby być lotnisko im. Kemala Ataturka w Stambule - z uwagi na m.in. stacjonujące w pobliżu siły ochrony powietrznej i marynarkę wojenną, mogące włączyć się w ochronę szczytu.