Seniorzy są gorszymi kierowcami? Jasne wskazania raportu

Czy wiek zawsze idzie w parze z doświadczeniem za kierownicą? Dane z raportu "Wypadki drogowe w Polsce w 2024 roku" opublikowanego przez Komendę Główną Policji pokazują, że sytuacja jest bardziej złożona, niż mogłoby się wydawać.

Seniorzy, czyli osoby po 60. roku życia, częściej uczestniczą w zdarzeniach drogowych, a w wielu kategoriach (zwłaszcza jako piesi czy rowerzyści), są szczególnie narażeni na tragiczne skutki.

Z drugiej strony ich udział jako sprawców nie zawsze jest wysoki, jak stereotypowo się zakłada. Statystyki pozwalają spojrzeć na problem z większą precyzją, obalając część mitów, a jednocześnie wskazując na realne zagrożenia związane z wiekiem i bezpieczeństwem na drogach.

Seniorzy jako kierowcy. Liczby nie kłamią

W 2024 r. kierowcy w wieku 60+ spowodowali 3 866 wypadków drogowych, co stanowiło blisko 19,7 proc. wszystkich zdarzeń z winy kierujących. W ich wyniku życie straciło 339 osób (20,8 proc. ofiar w tej kategorii), a ponad 4 300 zostało rannych. Dla porównania rok wcześniej takich wypadków było 3 571.

Co istotne, wskaźnik liczby wypadków na 10 tys. populacji wyniósł w tej grupie wiekowej 3,89 - to mniej niż wśród młodych kierowców, ale skutki zdarzeń są znacznie poważniejsze.

Ofiary wśród osób 60+

Seniorzy częściej są ofiarami wypadków niż osoby z młodszych grup wiekowych. W 2024 r. w tej kategorii wiekowej odnotowano 611 ofiar śmiertelnych, co oznacza 32,2 proc. wszystkich zabitych na drogach w Polsce. Rannych zostało 5 472 osób. Oznacza to, że co trzeci zabity w wypadkach drogowych to właśnie osoba po 60. roku życia.

Dane pokazują, że osoby w podeszłym wieku najbardziej cierpią w konfrontacji z pojazdem lub innymi uczestnikami ruchu drogowego.

Piesi i rowerzyści. Szczególna grupa ryzyka

Najbardziej alarmujące statystyki dotyczą seniorów jako pieszych i rowerzystów. W 2024 r. osoby 60+ stanowiły aż 51,9 proc. wszystkich zabitych pieszych - to 222 osoby. Rannych zostało 1 589, czyli ponad 36 proc. wszystkich poszkodowanych pieszych.

Równie niepokojąco wyglądają dane dla rowerzystów: osoby w wieku 60+ odpowiadały za blisko 25 proc. wypadków spowodowanych przez rowerzystów, a wśród ofiar śmiertelnych w tej samej kategorii stanowiły już 58 proc. To pokazuje, że wiek mocno zwiększa ryzyko poważnych konsekwencji w starciu z pojazdem.

Seniorzy na motocyklach. Mniejsza skala, duże ryzyko

Choć motocykliści 60+ to stosunkowo niewielka grupa uczestników ruchu, również tutaj pojawiają się dane warte uwagi. W 2024 r. spowodowali oni 61 wypadków, w których zginęło 11 osób, a 55 zostało rannych.

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę starszych motocyklistów, taki wynik jest wysoki i pokazuje, że wiek oraz spowolniony refleks mogą mieć duże znaczenie przy prowadzeniu motocykla.

Co mówią dane?

Z raportu policji wynika, że seniorzy nie dominują w statystykach sprawców wypadków, ale często uczestniczą w najtragiczniejszych zdarzeniach, szczególnie jako piesi i rowerzyści. Problemem nie jest tylko liczba wypadków, lecz ich skutki: poważniejsze obrażenia i większa śmiertelność.

Dlatego w dyskusji o bezpieczeństwie na drogach warto zwracać uwagę nie tylko na seniorów jako kierowców, ale także jako ofiary, dla których nawet drobny wypadek może skończyć się tragicznie.

red. / polsatnews.pl