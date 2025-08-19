- Prezydent (Wołodymyr - red.) Zełenski zabrał ze sobą sponsorów - stwierdził w "Graffiti" poseł PiS Andrzej Śliwka dopytywany o brak polskiego przedstawiciela w Waszyngtonie. Polityk tłumaczył, że prezydent Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem podczas zbliżającej się wizyty. Z kolei - jak ocenił - przedstawiciele rządu traktowani są przez amerykańską administrację jak persona non grata.

- Wczorajsze spotkanie odbyło się w formacie przedstawicieli koalicji chętnych, gdzie wraz z prezydentem Zełenskim pojechali ludzie przez niego zaproszeni - tłumaczył Śliwka.

Członek sejmowej komisji obrony narodowej przypomniał, że koalicja zainicjowana przez brytyjskiego premiera Keira Starmera początkowo miała odpowiadać za wysłanie wojsk na Ukrainę, a później zaczęła skupiać się na wsparciu finansowym.

- Pan prezydent Zełenski zabrał ze sobą sponsorów - ocenił poseł PiS odnosząc się do grupy europejskich liderów, którzy w poniedziałek uczestniczyli w spotkaniu w Białym Domu, a wśród których nie było nikogo z Polski.

- Zełenski przyjechał z konkretną propozycją dla Trumpa. Tą propozycją było to, że Ukraińcy kupią za blisko 100 mld dol. sprzęt wojskowy a w zamian dostaną gwarancje bezpieczeństwa - przypomniał.

Śliwka ocenił, że państwa których przedstawiciele polecieli do Waszyngtonu będą dotowały zapowiedziane zakupy.

Polityk zaznaczył, że w początkowej fazie Polska przekazała "gigantyczne wsparcie" i gdyby nie to "dzisiaj bylibyśmy w innej rzeczywistości".

Zełenski i europejscy liderzy w Waszyngtonie. "Za dwa tygodnie Nawrocki leci na rozmowy"

Zdaniem Śliwki wczorajsze spotkanie w Białym Domu było dopiero początkiem serii rozmów dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, a najistotniejsze będą się odbywać bilateralnie.

Wskazał na "bardzo aktywną działalność Karola Nawrockiego". - Dwa tygodnie prezydentury a uczestniczył we wszystkich formatach rozmów, a za dwa tygodnie leci na rozmowy bilateralne z panem prezydentem Donaldem Trumpem - dodał.

Prowadzący Marcin Fijołek przypomniał, że prezydent nie wziął jednak udziału w spotkaniu z Trumpem wraz z europejskimi liderami. - Pan prezydent uczestniczył w telekonferencji na zaproszenie prezydenta Trumpa. Całe szczęście, że mamy prezydenta Karola Nawrockiego, bo gdyby spojrzeć na relacje, czy Radosława Sikorskiego, czy Donalda Tuska jeżeli chodzi o naszych partnerów amerykańskich, to są traktowani praktycznie jak persona non grata. Trump nie chce rozmawiać z Tuskiem i Sikorskim - zaznaczył polityk PiS.

Śliwka ocenił, że najważniejsze decyzje będą zapadać w najbliższych tygodniach, a "Nawrocki jako jedyny europejski lider" zawita w tym czasie w Białym Domu.

Dopytywany jeszcze o rolę Polski w zapewnieniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa zaznaczył, że te powinny koncentrować się na wzmacnianiu polskiej armii. - Mamy olbrzymie potrzeby - podkreślił.

Wskazał jednocześnie na bardzo ważną rolę Polski, która zabezpiecza logistykę dla Ukrainy. To przez granicę polsko-ukraińską przechodzi znakomita większość wsparcia dla Kijowa.