Putin zgadza się na spotkanie z Zełenskim. Zasugerował miejsce

Władimir Putin zgodził się na spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim. Przywódca Rosji zasugerował aby dwustronne rozmowy prezydentem Ukrainy odbyły się w Moskwie - dowiedziała się nieoficjalnie agencja AFP, powołując się na anonimowe źródła. Według ustaleń dziennikarzy Zełenski nie zgodził się na taką propozycję.

Kulisy rozmowy Trumpa z Putinem. Padła propozycja miejsca na spotkanie z Zełenskim

Dziennikarze agencji powołali się na osoby zaznajomione ze szczegółami ostatniej rozmowy telefonicznej Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, która odbyła się podczas poniedziałkowego szczytu w Waszyngtonie. W wydarzeniu udział wziął Wołodymyr Zełenski oraz europejscy liderzy.

- Putin wspomniał o Moskwie - przekazał jeden z rozmówców agencji, dodając, że Zełenski nie zgodził się na taką propozycję.

Głos po rozmowie z Putinem zabrał także w poniedziałek wieczorem Trump. "Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone. Po tym spotkaniu będziemy mieli trójstronne, w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja" - napisał przywódca w mediach społecznościowych.

Informacje w tej sprawie potwierdził prezydent Ukrainy. - Jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I liczymy następnie na trójstronne spotkanie z Trumpem - oświadczył Zełenski.

Kreml komentuje rozmowę Trumpa z Putinem "Bardzo konstruktywna"

Rozmowę Trumpa z Putinem skomentował także doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow. Jak przekazał, rozmowa była "otwarta" i "bardzo konstruktywna". Dodał, że Trump poinformował Putina o rozmowach z ukraińskim liderem Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich przywódców.

Przywódcy USA i Rosji mieli wyrazić poparcie dla bezpośrednich rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy. Omówiono również możliwość podniesienia rangi ukraińskiej i rosyjskiej delegacji na negocjacje. Nie sprecyzowano jednak, czy podczas rozmowy podjęto temat trójstronnego spotkania - z udziałem Trumpa, Zełenskiego i Putina.

Rozmówcy zgodzili się także co do tego, że pozostaną w bliskim kontakcie w sprawie wojny w Ukrainie i innych kwestiach. Putin miał również podziękować Trumpowi za gościnność i zorganizowanie szczytu, który odbył się w miniony piątek na Alasce. Podziękował też za poczyniony podczas rozmów postęp - przekazał Reuters, powołując się na rosyjskie media. Według rosyjskich agencji rozmowa trwała ok. 40 minut.