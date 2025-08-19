Starzenie się jest procesem nieuniknionym, o którym wiadomo jednak coraz więcej. Być może "eliksirem młodości" okaże się odpowiednio spreparowana krew człowieka. Niedawno niemieccy naukowcy odkryli sposób pozwalający odmłodzić starzejącą się skórę.

Potencjał krwi, o którym przekonani byli już starożytni, nadal budzi ogromne zainteresowanie naukowców. Znane jest badanie amerykańskich ekspertów z kalifornijskiego uniwersytetu w Berkeley, polegające na połączeniu krwioobiegu młodych i starych myszy.

Eksperyment wskazał, że wymiana krwi nie wydłużyła życia starszych zwierząt. Dużo bardziej obiecujące rezultaty przyniosła praca niemieckich specjalistów z kosmetycznego koncernu Beiersdorf AG.

Odmładzająca krew? Zaskakujące wyniki eksperymentu

Ich metoda była następująca: stworzono trójwymiarowe modele skóry oraz szpiku kostnego człowieka i sprawdzono, jak działa na nie surowica krwi od młodych (do 30 lat) i starszych (powyżej 60. roku życia) dawców. Samo zastosowanie młodej surowicy z początku nie dało zauważalnego skutku. Jednak dodanie do niej komórek ze szpiku wywołało reakcję.

Konsekwencją był niższy wiek biologiczny i lepsze działanie produkujących energię mitochondriów. Udało się ponadto zidentyfikować 55 rodzajów białek, które komórki szpiku wydzielały po zastosowaniu eksperymentalnego serum. Część z nich wiązało się z ważnymi dla młodej skóry procesami: regeneracją tkanki oraz produkcją kolagenu.

Autorzy opublikowanego w magazynie "Aging" artykułu podkreślają, że skóra stanowi cenny obiekt do analizowania przebiegu zjawiska starzenia. To właśnie na niej bowiem widoczne są pierwsze efekty utraty witalności i jest ona wskaźnikiem odzwierciedlającym ogólny stan zdrowia człowieka.

Odwrócenie efektów starzenia. Nowy krok do skutecznych rozwiązań

Naukowcy przyznają, że udało im się zidentyfikować białka mogące odmładzać skórę, ale podkreślają konieczność dalszych analiz. Taka ostrożność wynika z ograniczeń związanych z warunkami prac. Efekty działania surowicy notowano na modelach hodowanych w laboratorium, a nie żywym organizmie.

"Starzenie jest złożonym procesem, który znacznie przyczynia się do chorób związanych z wiekiem i stwarza poważne wyzwania dla efektywnych interwencji, a niewiele holistycznych podejść przeciwstarzeniowych potrafi skutecznie odwrócić jego objawy" - zauważają specjaliści z Beiersdorf AG. Być może ich działania pozwolą opracować terapie dłużej utrzymujące pacjentów w dobrej kondycji.

Warto zauważyć, że sposoby na ograniczenie procesów zachodzących wraz z wiekiem są znane i propagowane. Lekarze zalecają, że aby dłużej zachować sprawność, trzeba zadbać o regularną aktywność fizyczną oraz stosować dietę opartą na zdrowych tłuszczach, roślinach i pełnoziarnistych produktach. Istotna jest też stymulacja umysłu. Wysiłek intelektualny oraz bogate życie towarzyskie owocują wolnym spadkiem możliwości poznawczych.

