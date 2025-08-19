"Niezbędny element" zakończenia wojny. Rosja stawia warunki

Nie może być mowy o żadnym porozumieniu, gdy nie zostaną rozwiązane przyczyny wojny - oświadczył szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Polityk dodał, że "zmiany terytorialne są często niezbędnym elementem rozwiązywania konfliktów". Ponadto wyznał, że Władimir Putin oczekuje spełniania konkretnego warunku przed spotkaniem z Zełenskim.

Zdaniem ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, roszczenia terytorialne Rosji powinny zostać uwzględnione przy opracowywaniu umowy kończącej wojnę w Ukrainie. To, jak podkreślił, "bardzo często nieodłączny element osiągania porozumienia".

Wymiana terytorium? Rosja chce "zabezpieczenia interesów"

Polityk przekonywał, że "administracja USA rozumie potrzebę długoterminowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie", o czym świadczyć miała poniedziałkowa rozmowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Do telefonicznej wymiany zdań doszło po spotkaniu amerykańskiego przywódcy z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami w Waszyngtonie.

W dalszej części rozmowy szef rosyjskiej dyplomacji ostrzegł, że w przypadku dążeń Kijowa do posiadania pocisków atomowych czy akcesji do NATO "prawdopodobnie elementy, które leżały u podstaw uznania Ukrainy za niepodległe państwo, znikną".

Porozumienie pokojowe Rosji i Ukrainy. Putin stawia warunki

W innym wywiadzie Ławrow wskazał kolejny warunek Putina, który musi zostać spełniony przed jego spotkaniem z Zełenskim. Stwierdził, że - aby do tego w ogóle doszło - wcześniej musiałyby odbyć się "gruntowne przygotowania". - Prezydent (Rosji) powtarzał to wielokrotnie. Najważniejsze, by nie dążyć do tych formatów przez wzgląd na relacje medialne czy wieczorne wiadomości - wyjaśnił.

Jak dodał, potencjalne przyszłe porozumienie pokojowe musi uwzględniać nie tylko ukraińskie, ale i rosyjskie interesy bezpieczeństwa. - Bez poszanowania interesów Rosji, bez pełnego respektowania jej praw i ludności rosyjskojęzycznej mieszkającej w Ukrainie nie może być mowy o żadnym długoterminowym rozejmie. A to dlatego, że te przyczyny (konfliktu) należy pilnie usunąć - zastrzegł.

Po zakończonym spotkaniu z europejskimi liderami w Waszyngtonie Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że wykonał już krok w stronę Putina, by ten porozmawiał z Zełenskim. "Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone. Po tym spotkaniu będziemy mieli trójstronne, w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja" - zaznaczył.