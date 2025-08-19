Szczyt w Waszyngtonie bez Polski. Szłapka o dwóch scenariuszach

Rzecznik rządu stwierdził w Polsat News, że w rozmowach w Waszyngtonie Polskę powinien reprezentować prezydent Karol Nawrocki. W jego ocenie są dwa możliwe scenariusze, dlaczego tak się nie stało. - Albo jeszcze niepełne doświadczenie współpracowników pana prezydenta (...) Albo z jakiegoś powodu Donald Trump uznał, że reprezentant Polski nie był potrzebny - powiedział Adam Szłapka.

Adam Szłapka najpierw wrócił do zeszłotygodniowych rozmów, w tym tej z Donaldem Trumpem, w której uczestniczył Karol Nawrocki. - Wszystkie trzy miały być z udziałem Donalda Tuska. W ostatniej chwili (...) dostaliśmy informację z Waszyngtonu, że Biały Dom woli, żeby relacje pomiędzy Białym Domem a Polską były reprezentowane na poziomie prezydentów - powiedział.

Po chwili dodał, że poniedziałkowe spotkanie w Białym Domu "było dokładnie w tym formacie".

- Wczorajsze spotkanie w Waszyngtonie odbyło się w precyzyjnie tym formacie łączenia z Donaldem Trumpem ze środy. W związku z tym, jeżeli faktycznie jest tak, że jest taka tradycja, że większą odpowiedzialność za reprezentację polskiego interesu (...) w relacjach polsko-amerykańskich ponosi prezydent, no to odpowiedzialność ma też swoje konsekwencje - powiedział Adam Szłapka w "Gościu Wydarzeń".

Szczyt w Waszyngtonie. Szłapka o możliwych powodach nieobecności Nawrockiego

Na pytanie Marcina Fijołka o to, dlaczego na poniedziałkowym szczycie nie było Karola Nawrockiego, odpowiedział, że mogło to być związane z "niepełnym doświadczeniem współpracowników pana prezydenta". - MSZ tutaj działał, starał się przekazywać wszystkie informacje - dodał.

- Albo z jakiegoś powodu Biały Dom, Donald Trump uznał, że reprezentant polski nie był potrzebny, ale w takich sytuacji trzeba zabiegać - podkreślił rzecznik.

- My zachowaliśmy się przez cały ten ostatni tydzień bardzo odpowiedzialnie jako rząd, kancelaria premiera. Jeśli dostaliśmy informację o tym, że jest sugestia, żeby reprezentował (Polskę - przyp. red.) na łączeniu pan prezydent Nawrocki - okej. Prezydent dostał stanowisko rządu, była wymiana informacji, była prośba o spotkanie, było spotkanie - dodał.

- Wydawało się, że ten cały tydzień szedł całkiem nieźle. Nie rozumiem zupełnie tego, że od któregoś momentu kancelaria prezydenta zaczyna zrzucać odpowiedzialność (...) i co więcej, dezinformować - podsumował rzecznik.

Artykuł jest aktualizowany...