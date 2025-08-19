Antyrosyjska 'koalicja chętnych' nie była w stanie ograć Donalda Trumpa - ocenił Dmitrij Miedwiediew, komentując wizytę europejskich przywódców i Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Liderzy jednogłośnie ocenili, że konieczne jest doprowadzenie do spotkania Putina z Zełenskim. Zdaniem Miedwiediewa, znanego ze swoich propagandowych wypowiedzi, europejscy politycy chcieli "podlizać się Trumpowi".

W poniedziałek w Waszyngtonie odbyło się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i innych europejskich przywódców z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Liderzy porozmawiali wówczas na temat potencjalnych możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Podczas konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym amerykański przywódca oświadczył, że zapewni temu krajowi "dobrą ochronę".

"Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone. Po tym spotkaniu będziemy mieli trójstronne, w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja" - dodał Trump.

Kolejnego dnia sprawę skomentował wiceprzewodniczący Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Dmitrij Miedwiediew odwołał się do "koalicji chętnych", czyli grupy 33 państw, które zadeklarowały wsparcie dla Ukrainy.

Rosyjski propagandysta napisał, że przedstawiciele "koalicji" obecni w Waszyngtonie "wzywają do wojny przeciwko Rosji". Ponadto wskazał, że "nie zdołała ona ograć Donalda Trumpa na jego terenie".

Szczyt w Waszyngtonie. Propagandowe media piszą o "zdenerwowanym Zełenskim"

Na temat poniedziałkowego spotkania w Waszyngtonie pisały również rosyjskie propagandowe media. Portal Rambler napisał, że Zełenski "wyglądał na bardzo zdenerwowanego".

Portal Russia Today odniósł się natomiast do obecności europejskich liderów, którzy mieli obawiać się, że Zełenski "popełni błąd".