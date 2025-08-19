Macron nazwał Putina "ogrem". "Musi nadal pożerać, by przetrwać"

Prezydent Francji Emmanuel Macron po rozmowach w Waszyngtonie na temat sytuacji na Ukrainie, ostrzegł przed działaniami Rosji, która jego zdaniem stanowi potencjalne zagrożenie dla Europy. Rosyjskiego przywódcę Władimira Putina nazwał z kolei "ogrem" i "drapieżnikiem". Jak przyznał, nie podziela optymizmu prezydenta USA Donalda Trumpa co do możliwości wynegocjowania trwałego pokoju.

- Putin jest "drapieżnikiem, ogrem u naszych bram", który "musi nadal pożerać", by przetrwać - powiedział Macron w wywiadzie dla telewizji LCI, wyemitowanym we wtorek rano.

Później zamieścił komentarz na platformie X, w którym również ostrzegł przed zamiarami Rosji.

Jak zauważyła agencja AFP, francuski prezydent - niegdyś wzywający, by nie upokarzać Putina - jest daleki od optymizmu prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie.

Prezydent Francji ostrzega przed Rosją. Wskazał na "potencjalne zagrożenie"

W wywiadzie dla LCI Macron zwrócił uwagę, że Władimir Putin w przeszłości rzadko dotrzymywał zobowiązań.

- Dążył do zrewidowania granic, by rozszerzyć swoją władzę. Rosja stała się trwale siłą destabilizującą i potencjalnym zagrożeniem dla wielu z nas - powiedział prezydent Francji.

Jako moment takiej zmiany wymienił lata 2007-2008. Podkreślił, że gdy taka logika łączy się z systemem politycznym, będącym dziedzictwem reżimu sowieckiego, "bardzo trudno jest zawrócić".

Wcześniej, w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji NBC News Macron przyznał, że nie podziela optymizmu Trumpa. - Gdy patrzę na sytuację, na fakty, nie dostrzegam, by prezydent Putin chciał teraz pokoju, ale może jestem zbyt pesymistyczny - powiedział.

"Rosja nie daje żadnego sygnału". Macron wzywa do zaostrzenia sankcji

Również we wtorek francuski prezydent zamieścił krótki komentarz na platformie X, dołączając zdjęcia z rozmów w Waszyngtonie z udziałem Trumpa, przywódców europejskich i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

- Dziś Rosja nie daje żadnego sygnału, że chce pokoju. Doświadczenie z ostatnich 15 lat jest takie, że (Putin) nie negocjuje w sprawie pokoju za każdym razem, gdy sądzi, że wygra poprzez wojnę - powiedział Macron.

Macron wezwał również do zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli negocjacje w sprawie Ukrainy zakończą się fiaskiem. - Wszyscy zgadzamy się, że sankcje będą musiały zostać zaostrzone, a w każdym razie konieczne będzie zajęcie stanowiska, które wywrze większą presję na stronę rosyjską - powiedział prezydent Francji po spotkaniu europejskich liderów.

Macron oświadczył także, że kwestia ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy nie została poruszona podczas rozmów w Białym Domu. - Dzisiaj w ogóle nie poruszaliśmy tego tematu - powiedział dziennikarzom.