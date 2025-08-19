Koniec spotkania w Białym Domu. Donald Trump zabrał głos

Zakończyło się spotkanie europejskich przywódców z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Podczas rozmów omawiano gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają być zapewniane przez Europę w koordynacji z USA. Po spotkaniu prezydent USA zapowiedział przygotowania do trójstronnego spotkania z liderem Rosji i przywódcą Ukrainy.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że po rozmowie z Władimirem Putinem rozpoczął aranżowanie spotkania dwustronnego między Putinem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, po którym miałoby nastąpić kolejne, trójstronne. We wpisie na platformie Truth Social zapewnił też, że podczas spotkania z europejskimi liderami omówił gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez Europę w koordynacji z USA.

"Miałem bardzo udane spotkanie z wybitnymi gośćmi (...), które zakończyło się kolejnym spotkaniem w Gabinecie Owalnym. Podczas spotkania omówiliśmy gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez różne kraje europejskie w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości POKOJU dla Rosji i Ukrainy" - napisał Trump po zakończeniu spotkania w Białym Domu.

Trump rozmawiał z Putinem. Celem trójstronne spotkanie

"Po zakończeniu spotkań zadzwoniłem do prezydenta Putina i rozpocząłem przygotowania do spotkania prezydenta Putina z prezydentem Zełenskim w miejscu, które zostanie ustalone. Po tym spotkaniu będziemy mieli Triłat, w którym wezmą udział obaj prezydenci i ja" - dodał.

Jeden z dziennikarzy portalu Axios przekazał, powołując się na zaznajomione z tą sprawą źródło, że panuje nadzieja na zaaranżowanie spotkania przywódcy Rosji Władimira Putina i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego jeszcze przed końcem sierpnia.