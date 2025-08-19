Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski ujawnia szczegóły

Świat
Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Zełenski ujawnia szczegóły
PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

Gwarancje bezpieczeństwa obejmują pakiet broni z USA o wartości 90 mld dolarów - powiedział prezydent Ukrainy na konferencji prasowej po rozmowach w Białym Domu.

Pakiet uzbrojenia produkcji amerykańskiej  "obejmuje przede wszystkim samoloty i systemy obrony powietrznej". 

 

- Mamy też umowy z prezydentem USA, że kiedy nasz eksport zostanie otwarty, kupią ukraińskie drony. To dla nas ważne - powiedział Zełenski. 

 

Wcześniej "Financial Times" informował, że aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa Ukraina zaoferowała stronie amerykańskiej zakup broni o wartości 100 mld dolarów. 

 

Więcej informacji wkrótce

Dawid Skrzypiński / polsatnews.pl
ŚWIATSZCZYT W WASZYNGTONIEUKRAINA-ROSJAZEŁENSKI

