Gdzie wyrzucać fusy i torebki po herbacie? Odpowiedź wcale nie jest oczywista

Każdego dnia miliony Polaków rozpoczynają swój dzień od filiżanki kawy lub kubka aromatycznej herbaty. Niewielu jednak zastanawia się, co dzieje się później z fusami, torebkami czy kapsułkami z ekspresów. Często trafiają one do pierwszego lepszego kosza, co sprawia, że proces recyklingu jest mniej efektywny.

Tymczasem prawidłowa segregacja tego rodzaju odpadów wspiera ochronę środowiska oraz pozwala zmniejszyć ilość śmieci zmieszanych. Warto wiedzieć, jak krok po kroku postępować z każdym elementem, fusami, torebkami czy kapsułkami, aby mieć pewność, że nie popełni się żadnego błędu i faktycznie przyczyni do bardziej ekologicznego stylu życia.

Fusy. Wartościowy bioodpad

Fusy z kawy i herbaty są klasycznym odpadem organicznym, dlatego ich miejsce jest w pojemniku na bioodpady, oznaczonym kolorem brązowym. Zawierają bowiem naturalne składniki, które łatwo się rozkładają i mogą wrócić do środowiska w postaci kompostu.

Wyrzucanie fusów do bio pojemnika odciąża kosz na odpady zmieszane, a przy okazji wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego. Fusy mają też wiele zastosowań w domu, można je wykorzystać jako naturalny nawóz do roślin doniczkowych, ponieważ wzbogacają glebę w azot, a także jako składnik maseczek do ciała czy peelingów. W niektórych gospodarstwach fusy dodaje się nawet do domowego kompostownika, co przyspiesza proces rozkładu resztek organicznych.

Torebki po herbacie. Nie zawsze takie "eko"

Choć mogłoby się wydawać, że torebki po herbacie są papierowe i powinny trafić do kosza na bioodpady, rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Większość z nich ma w swoim składzie włókna syntetyczne lub elementy metalowe, takie jak zszywki, które uniemożliwiają pełny recykling. Z tego powodu zużyte torebki herbaciane należy wyrzucać do odpadów zmieszanych, czyli czarnego pojemnika.

Nawet te oznaczone jako "biodegradowalne" często rozkładają się w specyficznych warunkach przemysłowych, których nie da się odtworzyć w przydomowym kompostowniku. Warto więc każdorazowo sprawdzać oznaczenie na opakowaniach herbaty i stosować się do zaleceń producenta. Jeśli jednak oderwie się sznureczki i metalowe zszywki, część torebki wykonanej z naturalnych włókien może trafić do bioodpadów, choć wymaga to dodatkowej uwagi.

Kapsułki po kawie. Recykling z warunkami

Najwięcej problemów sprawiają jednak kapsułki po kawie. Wykonane są zwykle z plastiku lub aluminium i zawierają w środku resztki kawy. Aby mogły trafić do żółtego pojemnika, trzeba je najpierw opróżnić z fusów. Dzięki temu same opakowania nadają się do przetworzenia.

Wyrzucenie kapsułki w całości do zmieszanych odpadów sprawia, że trafia ona na wysypisko, gdzie będzie się rozkładać przez dziesiątki lat. Coraz więcej producentów proponuje własny system zbiórki kapsułek, specjalne punkty w sklepach lub możliwość odesłania ich pocztą. To rozwiązanie może być szczególnie wygodne dla osób, które korzystają z kapsułkowych ekspresów codziennie i gromadzą ich większą ilość.

